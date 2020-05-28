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Будущее белорусского рубля решается в России
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль фактически привязан к российскому. А тому вновь грозят серьезные неприятности, что приведет к проблемам и у нашего рубля.
За два последних месяца курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снизился уже примерно на 10%, причем его динамика определяется изменениями курса российского рубля на Московской бирже. То есть белорусский рубль фактически привязан к российскому. А тому вновь грозят серьезные неприятности, что приведет к проблемам и у нашего рубля.
Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снижается уже второй месяц подряд, но если вначале этот процесс шел очень быстро, то теперь он значительно замедлился.
Уже можно с уверенностью сказать, что в данном цикле колебаний курса доллара против нашего рубля пик уже позади, и начался период ослабления американской валюты. Но неясно, как долго этот период продолжиться и на каком уровне окажется «дно» курса на этот раз.
В поисках дна
До максимального уровня курс доллара на БВФБ вырос 23 марта – 2,64 рубля. За первый месяц после этого он подешевел примерно на 8%. Курс российского рубля за это время увеличился на 1,1%, а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля снизилась на 3%.
Совсем другие показатели сложились по итогам второго месяца. Курс доллара снизился на 2%, курс российского рубля поднялся на 1%, а стоимость валютной корзины практически не изменилась.
Таким образом, с учетом случайных колебаний курсов можно говорить о примерной привязке курса белорусского рубля к российскому. Поэтому можно ожидать, что такой ситуация останется и в будущем.
В настоящее время ажиотажный спрос на иностранную валюту со стороны населения и предприятий, возникший в марте, закончился, и Нацбанк уже в апреле возобновил скупку валюты на бирже, препятствуя укреплению рубля. Теперь он, похоже, собирается постепенно восполнять потери валютных резервов, которые имели место в первом квартале.
Печатать деньги и осуществлять кредитную эмиссию в целях поддержки экономики белорусские власти не собираются, но и укреплять рубль, отказываясь от скупки валюты на БВФБ, не хотят. Поэтому внутренних причин, которые могли бы привести к существенному изменению курса рубля не видно. А это значит, что он вполне может и дальше следовать за российским.
В этом имеется смысл: такая фиксация курса (в среднем, а не ежедневно), позволяет поддерживать конкурентоспособность белорусских товаров на одном уровне, что обеспечивает белорусским предприятиям стабильные условия работы.
От укрепления белорусский рубль будет удерживать и явное ухудшение состояния внешней торговли РБ. Карантин, объявленный в большинстве стран мира, нанес серьезный удар по белорусскому экспорту в некоторых отраслях.
В частности, как сообщил глава концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, в апреле вводимые карантинные меры, закрытие границ, торговых центров и остановка производств буквально парализовали деловую активность лесопромышленного сектора.
При этом в первом квартале текущего года экспорт предприятий концерна вырос на 5% и достиг 147 млн. долларов. То есть, потери только этого концерна от сокращения экспорта составляют около 50 млн. долларов в месяц.
Конечно, с течением времени, спрос за рубежом будет восстанавливаться, но как подчеркнул Михаил Касько, оживление в этом секторе произойдет не так быстро, как хотелось бы, потому что продукция, которую производят предприятия концерна, не относится к предметам первой необходимости.
Пострадают и многие другие отрасли, валютная выручка которых значительно снизится. В частности, Белорусская калийная компания заключила контракты с Китаем и Индией на поставки в эти страны удобрений по 220 и 230 долларов за тонну соответственно, что дешевле, чем в прошлом году примерно на четверть. Ясно, что значительно сократятся и доходы белорусских НПЗ.
В то же время, спрос на импорт должен остаться почти на прежнем уровне, так как доходы населения РБ сокращаются в меньшей степени, чем экспорт, а в некоторых сферах деятельности даже растут. Это касается в первую очередь бюджетной сферы, где наблюдается рост зарплат в связи с президентскими выборами.
Впрочем, у импортеров также могут быть проблемы, в связи с ограничением темпов роста цен, введенными в РБ. Но, тем не менее, в результате кризиса импорт товаров в РБ, похоже, должен сократиться в меньшей степени, чем экспорт.
Но это не обязательно приведет к росту давления на курс рубля, так как население РБ ранее продавало валюты больше, чем покупало, то есть просто объем продажи валюты сократится. Соответственно, Нацбанк снизит объем покупки валюты на бирже.
Таким образом, у Нацбанка, по-видимому, будет возможность сохранить в текущем году примерную привязку белорусского рубля к российскому, меняя объемы и направленность валютных интервенций на БВФБ.
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