Будущее белорусского рубля решается в России

За два последних месяца курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снизился уже примерно на 10%, причем его динамика определяется изменениями курса российского рубля на Московской бирже. То есть белорусский рубль фактически привязан к российскому. А тому вновь грозят серьезные неприятности, что приведет к проблемам и у нашего рубля.





Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снижается уже второй месяц подряд, но если вначале этот процесс шел очень быстро, то теперь он значительно замедлился.





Уже можно с уверенностью сказать, что в данном цикле колебаний курса доллара против нашего рубля пик уже позади, и начался период ослабления американской валюты . Но неясно, как долго этот период продолжиться и на каком уровне окажется «дно» курса на этот раз.









В поисках дна

До максимального уровня курс доллара на БВФБ вырос 23 марта – 2,64 рубля. За первый месяц после этого он подешевел примерно на 8%. Курс российского рубля за это время увеличился на 1,1%, а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля снизилась на 3%.





Совсем другие показатели сложились по итогам второго месяца. Курс доллара снизился на 2%, курс российского рубля поднялся на 1%, а стоимость валютной корзины практически не изменилась.





Таким образом, с учетом случайных колебаний курсов можно говорить о примерной привязке курса белорусского рубля к российскому. Поэтому можно ожидать, что такой ситуация останется и в будущем.





В настоящее время ажиотажный спрос на иностранную валюту со стороны населения и предприятий, возникший в марте, закончился, и Нацбанк уже в апреле возобновил скупку валюты на бирже, препятствуя укреплению рубля. Теперь он, похоже, собирается постепенно восполнять потери валютных резервов, которые имели место в первом квартале.





Печатать деньги и осуществлять кредитную эмиссию в целях поддержки экономики белорусские власти не собираются, но и укреплять рубль, отказываясь от скупки валюты на БВФБ, не хотят. Поэтому внутренних причин, которые могли бы привести к существенному изменению курса рубля не видно. А это значит, что он вполне может и дальше следовать за российским.





В этом имеется смысл: такая фиксация курса (в среднем, а не ежедневно), позволяет поддерживать конкурентоспособность белорусских товаров на одном уровне, что обеспечивает белорусским предприятиям стабильные условия работы.





От укрепления белорусский рубль будет удерживать и явное ухудшение состояния внешней торговли РБ. Карантин, объявленный в большинстве стран мира, нанес серьезный удар по белорусскому экспорту в некоторых отраслях.





В частности, как сообщил глава концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, в апреле вводимые карантинные меры, закрытие границ, торговых центров и остановка производств буквально парализовали деловую активность лесопромышленного сектора.









При этом в первом квартале текущего года экспорт предприятий концерна вырос на 5% и достиг 147 млн. долларов. То есть, потери только этого концерна от сокращения экспорта составляют около 50 млн. долларов в месяц.





Конечно, с течением времени, спрос за рубежом будет восстанавливаться, но как подчеркнул Михаил Касько, оживление в этом секторе произойдет не так быстро, как хотелось бы, потому что продукция, которую производят предприятия концерна, не относится к предметам первой необходимости.





Пострадают и многие другие отрасли, валютная выручка которых значительно снизится. В частности, Белорусская калийная компания заключила контракты с Китаем и Индией на поставки в эти страны удобрений по 220 и 230 долларов за тонну соответственно, что дешевле, чем в прошлом году примерно на четверть. Ясно, что значительно сократятся и доходы белорусских НПЗ.





В то же время, спрос на импорт должен остаться почти на прежнем уровне, так как доходы населения РБ сокращаются в меньшей степени, чем экспорт, а в некоторых сферах деятельности даже растут. Это касается в первую очередь бюджетной сферы, где наблюдается рост зарплат в связи с президентскими выборами.





Впрочем, у импортеров также могут быть проблемы, в связи с ограничением темпов роста цен, введенными в РБ. Но, тем не менее, в результате кризиса импорт товаров в РБ, похоже, должен сократиться в меньшей степени, чем экспорт.





Но это не обязательно приведет к росту давления на курс рубля, так как население РБ ранее продавало валюты больше, чем покупало, то есть просто объем продажи валюты сократится. Соответственно, Нацбанк снизит объем покупки валюты на бирже.





Таким образом, у Нацбанка, по-видимому, будет возможность сохранить в текущем году примерную привязку белорусского рубля к российскому, меняя объемы и направленность валютных интервенций на БВФБ.



Негативный прогноз Минэкономразвития

Поэтому, чтобы оценить перспективы белорусского рубля, надо понять, что будет происходить с российским рублем на Московской бирже.





В мае цены на нефть на мировом рынке существенно выросли, однако курс доллара по отношению к российскому рублю снизился не столь существенно. Дело в том, что эпидемия нанесла серьезный удар по российской экономике, и ее перспективы остаются весьма туманными.





Бюджет страны потерял значительную часть доходов от экспорта энергоносителей, и к докризисному уровню они уже не вернутся. Поэтому правительству России выгоден высокий курс доллара, так как это частично компенсирует падение доходов.





Все это означает, что возвращения курса доллара на Московской бирже к докризисному уровню мы не увидим.





В прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, представленном на прошедшей неделе Минэкономразвития, предполагается, что курс доллара к концу текущего года поднимется до 75-76 рублей за доллар. То есть, по сравнению с текущим уровнем вырастет на примерно на 2-3%.





В Минэкономразвития ожидают, что российский ВВП в текущем году сократится на 5%. Его эксперты рассчитывают на то, что активное восстановление экономики страны начнется только в четвертом квартале текущего года, а карантийные ограничения будут полностью сняты в августе-сентябре.





Кроме того, в Минэкономразвития прогнозируют падение реальных располагаемых доходов жителей РФ в текущем году на 3,8%, а инфляция в ближайшие годы не превысит 4%.





Но рост курса доллара на Московской бирже к концу года вовсе не гарантирован. Дело в том, что президенту России вряд ли понравится прогноз Минэкономразвития, и он, скорее всего, попытается изменить экономическую и финансовую стратегию РФ. Сейчас как раз обсуждаются различные предложения.





А в течение года курс доллара может существенно снижаться, в частности, в том случае, если цены на нефть пойдут вверх. Так, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что, если не произойдет второй глобальной вспышки COVID-19 с последующим введением жестких карантинных мер, котировки нефти могут вырасти до 40-45 долларов за баррель, а доллар опустится до 65-68 рублей. Это означает снижение по сравнению с текущим уровнем на 5-10%.





Таким образом, можно ожидать, что в случае, если эпидемия ослабеет, а нефть подорожает, то курс доллара на БВФБ может последовать за курсом на Московской бирже, и опуститься на 5-10%. То есть до 2,16- 2,28 белорусских рубля за доллар.





Это и является оценкой уровня дна, до которого может опуститься курс доллара в текущем году (где-нибудь летом-осенью). Ну а если сбудется прогноз Минэкономразвития, то к концу года курс доллара на Московской бирже поднимется на 2-3%, а на БВФБ вырастет где-то до 2,45 белорусского рубля.









Разумеется, данный прогноз следует скорректировать после появления новых данных о ходе эпидемии, ситуации на рынке нефти, а также об экономической стратегии руководства России.





Еще один фактор, который может кардинально изменить его – это продолжающийся конфликт США и Китая, отношения которых грозят перейти в новую холодную войну. Это поддержит доллар.



