Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о дисциплине

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание-дети!» провели вместе с телекорреспондентами акцию, во время которой напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть дисциплинированными на дороге.







Через несколько дней прозвучит последний школьный звонок в этом учебном году. Лето – особая пора для всей милиции общественной безопасности. Инспекторы ГАИ принимают максимальные меры для обеспечения дорожной безопасности, инспекция по делам несовершеннолетних задействует подростков в различных спортивных мероприятиях, чтобы разнообразить досуг детей.







Для того, чтобы ничто не омрачило предстоящие каникулы правоохранители во время акции останавливали водителей, напоминали им про обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Также милиционеры раздали горожанам профилактические памятки, которые напомнили правила движения вблизи пешеходных переходов, детских учреждений, а также перевозки несовершеннолетних.







Сотрудники ГАИ в беседах с водителями подчеркнули, что от каждого из них зависит дорожная обстановка. Взрослые тем и отличаются от детей, что они могут и обязаны контролировать свое поведение, на дороге в том числе. Также стражи дорожной безопасности призвали водителей быть законопослушными, соблюдать Правила дорожного движения, а родителей ежедневно напоминать своим детям ПДД и быть самим примером для юных участников дорожного движения.



В завершении акции инспекторы ГАИ проехали по крупным улицам областного центра, останавливаясь возле торговых центров, и через специальное громкоговорящее устройство напомнили водителям о проводимом на территории страны специального комплексного мероприятия «Внимание-дети!».