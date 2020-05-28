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Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о дисциплине

28.05.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках специального комплексного мероприятия «Внимание-дети!» провели вместе с телекорреспондентами акцию, во время которой напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть дисциплинированными на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о дисциплине


Через несколько дней прозвучит последний школьный звонок в этом учебном году. Лето – особая пора для всей милиции общественной безопасности. Инспекторы ГАИ принимают максимальные меры для обеспечения дорожной безопасности, инспекция по делам несовершеннолетних задействует подростков в различных спортивных мероприятиях, чтобы разнообразить досуг детей.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о дисциплине


Для того, чтобы ничто не омрачило предстоящие каникулы правоохранители во время акции останавливали водителей, напоминали им про обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Также милиционеры раздали горожанам профилактические памятки, которые напомнили правила движения вблизи пешеходных переходов, детских учреждений, а также перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о дисциплине


Сотрудники ГАИ в беседах с водителями подчеркнули, что от каждого из них зависит дорожная обстановка. Взрослые тем и отличаются от детей, что они могут и обязаны контролировать свое поведение, на дороге в том числе. Также стражи дорожной безопасности призвали водителей быть законопослушными, соблюдать Правила дорожного движения, а родителей ежедневно напоминать своим детям ПДД и быть самим примером для юных участников дорожного движения.

В завершении акции инспекторы ГАИ проехали по крупным улицам областного центра, останавливаясь возле торговых центров, и через специальное громкоговорящее устройство напомнили водителям о проводимом на территории страны специального комплексного мероприятия «Внимание-дети!».

 
 
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