Источник материала: ОНТ

Пограничные войска Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В Минске сегодня – традиционные возложения цветов. Основные события в эти минуты проходят на Острове Мужества и Скорби. В своём поздравлении пограничникам Президент Александр Лукашенко отметил, что благодаря преобразованиям в пограничной сфере, государство и народ находятся под надежной защитой.

Именно 28 мая 1918 года совет народных комиссаров учредил Пограничную охрану. С тех пор белорусские пограничники вписали множество славных страниц в свою историю, а также привнесли в профессию новации. К примеру, первую контрольно-следовую полосу проложили в 1931-м году под Дзержинском, с помощью случайно вспаханного участка земли удалось задержать шпиона. Уже потом этот опыт широко разошёлся по всему миру. Именно белорусские пограничники первыми приняли удар Вермахта 22 июня 1941. Оборона Брестской крепости до сих пор остаётся одной из самых героических страниц нашей истории. Сегодня белорусский рубеж также под надёжной защитой – в пограничные войска идут лишь лучшие призывники, а сама граница оборудована с использованием самых современных технологий.













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