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68 нарушителей госграницы задержали в Беларуси с начала 2020 года

28.05.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире заставляет сегодня держать высокую планку в вопросах обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

68 нарушителей госграницы задержали в Беларуси с начала 2020 года

68 нарушителей госграницы задержали в Беларуси с начала 2020 года

Постоянно развивается инфраструктура пунктов пропуска, где на помощь пограничникам приходят новейшие технические средства и комплексы. В том числе благодаря им с начала 2020 года задержаны около 70 нарушителей государственной границы. Именно наши пограничники являются непреодолимой преградой для потока мигрантов и наркотрафика в страны ЕС.

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Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире заставляет сегодня держать высокую...
 
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