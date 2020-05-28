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68 нарушителей госграницы задержали в Беларуси с начала 2020 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире заставляет сегодня держать высокую планку в вопросах обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постоянно развивается инфраструктура пунктов пропуска, где на помощь пограничникам приходят новейшие технические средства и комплексы. В том числе благодаря им с начала 2020 года задержаны около 70 нарушителей государственной границы. Именно наши пограничники являются непреодолимой преградой для потока мигрантов и наркотрафика в страны ЕС.
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Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире заставляет сегодня держать высокую...
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