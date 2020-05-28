68 нарушителей госграницы задержали в Беларуси с начала 2020 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире заставляет сегодня держать высокую планку в вопросах обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»









Постоянно развивается инфраструктура пунктов пропуска, где на помощь пограничникам приходят новейшие технические средства и комплексы. В том числе благодаря им с начала 2020 года задержаны около 70 нарушителей государственной границы. Именно наши пограничники являются непреодолимой преградой для потока мигрантов и наркотрафика в страны ЕС.