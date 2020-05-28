ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как не терять оптимизм в непростые времена?

28.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

В последнее время в средствах массовой информации мы часто читаем о событиях, которые вызывают у нас тревогу, неуверенность, даже страх. Но, может быть, мы сами ищем эту информацию и не замечаем светлых и радостных событий?
Давайте сегодня проанализируем действия тех, кто, по-нашему мнению, никогда не унывает, всегда находит позитивное решение проблем, заряжает окружающих оптимизмом. В чем секрет счастливых людей?

Психологи утверждают: радость заразительна. У тех, кто окружен счастливыми людьми, больше шансов стать счастливыми и оставаться счастливыми. А это особенно важно для малышей, ведь если рядом любящие родители, то сын или дочь будут чувствовать себя ценными, желанными и любимыми. И эта цепочка будет увеличиваться и расти, так как дети вырастут и создадут такую же модель семьи.
Счастливые люди умеют быстрее других оправиться после тяжелого испытания и не позволяют себе замкнуться в депрессии. У каждого из нас есть силы, которые тянут вниз, и другие, которые поднимают вверх, к воздуху и свету. Поощряя эти вторые силы, заботясь о них, мы, возможно, сумеем легче восстановить жизненный ритм.
Еще одна отличительная черта счастливых людей - они предпочитают давать, а не брать. И не обязательно материальные средства, это могут быть свое время, чувства, внимание, ласковый взгляд и открытое сердце. Слова старшего врача московских тюремных больниц Фридриха Гааза (1780-1853) "Спешите делать добро! Желайте примирения, старайтесь прощать, научитесь побеждать зло добром..." не теряют актуальности и в наше время. Отдавая, мы радуемся самим себе, может, это выглядит немного эгоистично, но мы чувствуем себя хорошими, это укрепляет наше самоуважение и усиливает эмоцию радости.
Счастливые люди видят во всем хорошее. Оптимизм - непременное условие счастья. В отличие от пессимистов, оптимисты считают, что за черной полосой всегда следует белая. Вот почему счастливые люди всегда верят в лучшее и живут по принципу "Человек сам кузнец своего счастья" и, отдавая другому, еще больше получают взамен.
Ученые пришли к выводу, что единица измерения счастья - миг. Но успеть запомнить этот миг счастья - это искусство, которым может овладеть каждый человек.
Чтобы увидеть маленькие радости жизни, нужно остановиться на мгновение и просто порадоваться тому, что происходит вокруг. Посмотрите в глаза любимого человека, прогуляйтесь по лесной тропинке, послушайте шум воды или пение птиц, скажите хорошие слова своим близким. Разве это не счастье?!
Так пусть же в каждом коллективе, в каждой семье, в каждом поселке и городе счастливых людей становится больше и больше.

М. Авижич,
психолог ТЦСОН Ивьевского района.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время в средствах массовой информации мы часто читаем о событиях, которые вызывают у нас тревогу, неуверенность, даже страх. Но,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный «повторник» на Volkswagen снес светофор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика