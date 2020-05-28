Как не терять оптимизм в непростые времена?

Источник материала: Ивьевский край

В последнее время в средствах массовой информации мы часто читаем о событиях, которые вызывают у нас тревогу, неуверенность, даже страх. Но, может быть, мы сами ищем эту информацию и не замечаем светлых и радостных событий?

Давайте сегодня проанализируем действия тех, кто, по-нашему мнению, никогда не унывает, всегда находит позитивное решение проблем, заряжает окружающих оптимизмом. В чем секрет счастливых людей?

Психологи утверждают: радость заразительна. У тех, кто окружен счастливыми людьми, больше шансов стать счастливыми и оставаться счастливыми. А это особенно важно для малышей, ведь если рядом любящие родители, то сын или дочь будут чувствовать себя ценными, желанными и любимыми. И эта цепочка будет увеличиваться и расти, так как дети вырастут и создадут такую же модель семьи.

Счастливые люди умеют быстрее других оправиться после тяжелого испытания и не позволяют себе замкнуться в депрессии. У каждого из нас есть силы, которые тянут вниз, и другие, которые поднимают вверх, к воздуху и свету. Поощряя эти вторые силы, заботясь о них, мы, возможно, сумеем легче восстановить жизненный ритм.

Еще одна отличительная черта счастливых людей - они предпочитают давать, а не брать. И не обязательно материальные средства, это могут быть свое время, чувства, внимание, ласковый взгляд и открытое сердце. Слова старшего врача московских тюремных больниц Фридриха Гааза (1780-1853) "Спешите делать добро! Желайте примирения, старайтесь прощать, научитесь побеждать зло добром..." не теряют актуальности и в наше время. Отдавая, мы радуемся самим себе, может, это выглядит немного эгоистично, но мы чувствуем себя хорошими, это укрепляет наше самоуважение и усиливает эмоцию радости.

Счастливые люди видят во всем хорошее. Оптимизм - непременное условие счастья. В отличие от пессимистов, оптимисты считают, что за черной полосой всегда следует белая. Вот почему счастливые люди всегда верят в лучшее и живут по принципу "Человек сам кузнец своего счастья" и, отдавая другому, еще больше получают взамен.

Ученые пришли к выводу, что единица измерения счастья - миг. Но успеть запомнить этот миг счастья - это искусство, которым может овладеть каждый человек.

Чтобы увидеть маленькие радости жизни, нужно остановиться на мгновение и просто порадоваться тому, что происходит вокруг. Посмотрите в глаза любимого человека, прогуляйтесь по лесной тропинке, послушайте шум воды или пение птиц, скажите хорошие слова своим близким. Разве это не счастье?!

Так пусть же в каждом коллективе, в каждой семье, в каждом поселке и городе счастливых людей становится больше и больше.

М. Авижич,

психолог ТЦСОН Ивьевского района.