Юристы Федерации профсоюзов проведут бесплатные правовые приемы онлайн

Источник материала: ОНТ

Тонкости трудового законодательства простыми словами. Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране. Больше сотни квалифицированных юристов помогут разобраться в нюансах отношений с работодателем.

Получить консультацию по вопросам защиты труда или социально-экономической сферы можно дистанционно. Для этого надо оставить письменное или электронное обращение через специальный сервис или позвонить по номеру на интернет-портале Федерации. Эффективность подтверждают цифры: в минувшем году рекомендации получили около четырех тысяч человек. Около 50 белорусов восстановили на работе, а более 2,5 миллионов незаконно удержанных рублей возвращены работникам.

Фото: БЕЛТА

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