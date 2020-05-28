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Юристы Федерации профсоюзов проведут бесплатные правовые приемы онлайн
Источник материала: ОНТ
Тонкости трудового законодательства простыми словами. Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране. Больше сотни квалифицированных юристов помогут разобраться в нюансах отношений с работодателем.
Получить консультацию по вопросам защиты труда или социально-экономической сферы можно дистанционно. Для этого надо оставить письменное или электронное обращение через специальный сервис или позвонить по номеру на интернет-портале Федерации. Эффективность подтверждают цифры: в минувшем году рекомендации получили около четырех тысяч человек. Около 50 белорусов восстановили на работе, а более 2,5 миллионов незаконно удержанных рублей возвращены работникам.
Фото: БЕЛТА
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Тонкости трудового законодательства простыми словами. Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране. Больше сотни квалифицированных юристов...
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