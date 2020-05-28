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В городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом

28.05.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 27 мая в городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом.

Как сообщает Следственный комитет, примерно в пять часов вечера 40-летний нетрезвый мужчина вышел встретить свою 32-летнюю жену с работы. Находясь на улице, гражданин повалил супругу на землю и начал бить женщину ножом в грудь.

В городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом
Фото: Следственный комитет 

Потерпевшая активно сопротивлялась и пыталась удержать лезвие ножа руками. Происходившее заметил прохожий. Он оттащил нетрезвого гражданина, отнял у него нож. Женщина была доставлена в больницу, сейчас жизнь пациентки вне опасности.

Место происшествия осмотрено, изъяты следы, объекты и орудие преступления. Назначено проведение ряда экспертиз, допрошены потерпевшая и свидетели.

Скрывшийся фигурант был задержан правоохранителями, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мотив действий мужчины и иные обстоятельства случившегося выясняются.

На прошлой неделе в Могилёве мужчина поджёг дом супругов и начал забрасывать внутрь взрывпакеты.

Затем злоумышленник ударил хозяина дома ножом – подробнее здесь.   

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Новости Беларуси. Вечером 27 мая в городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом. Как сообщает Следственный комитет, примерно в пять часов вечера 40-летний...
 
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