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В городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 27 мая в городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом.
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Потерпевшая активно сопротивлялась и пыталась удержать лезвие ножа руками. Происходившее заметил прохожий. Он оттащил нетрезвого гражданина, отнял у него нож. Женщина была доставлена в больницу, сейчас жизнь пациентки вне опасности.
Место происшествия осмотрено, изъяты следы, объекты и орудие преступления. Назначено проведение ряда экспертиз, допрошены потерпевшая и свидетели.
Скрывшийся фигурант был задержан правоохранителями, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мотив действий мужчины и иные обстоятельства случившегося выясняются.
На прошлой неделе в Могилёве мужчина поджёг дом супругов и начал забрасывать внутрь взрывпакеты.
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Новости Беларуси. Вечером 27 мая в городе Свислочи прохожий спас женщину от её мужа с ножом. Как сообщает Следственный комитет, примерно в пять часов вечера 40-летний...
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