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Пикет Тихановских стал самым массовым в Могилеве за время правления Лукашенко
Источник материала: Партизан
В Могилеве 27 мая прошел пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного видеоблогера Сергея Тихановского.
Акция прошла напротив горисполкома. Четыре очереди из желающих подписаться в течение четырех часов растянулись до 40 метров. Пикет стал самым массовым в городе с 1994 года, пишет Телеграф со ссылкой на радио «
Самой Светланы Тихановской на пикете не было. В Могилев приехал ее муж, Сергей Тихановский. По его словам, регистрация его жены вместо него является одним из доказательств того, что выборы в Беларуси фальсифицируются.
Около столиков, где подписывали людей, грудой лежали тапки — ироничный символ предвыборной кампании Тихановских.
видео: Белсат
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В Могилеве 27 мая прошел пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного видеоблогера Сергея Тихановского.
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