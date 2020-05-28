﻿ Пикет Тихановских стал самым массовым в Могилеве за время правления Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пикет Тихановских стал самым массовым в Могилеве за время правления Лукашенко

28.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Могилеве 27 мая прошел пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного видеоблогера Сергея Тихановского.

Акция прошла напротив горисполкома. Четыре очереди из желающих подписаться в течение четырех часов растянулись до 40 метров. Пикет стал самым массовым в городе с 1994 года, пишет Телеграф со ссылкой на радио «Свабода».

Самой Светланы Тихановской на пикете не было. В Могилев приехал ее муж, Сергей Тихановский. По его словам, регистрация его жены вместо него является одним из доказательств того, что выборы в Беларуси фальсифицируются.

Около столиков, где подписывали людей, грудой лежали тапки — ироничный символ предвыборной кампании Тихановских.


видео: Белсат
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве 27 мая прошел пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного видеоблогера Сергея Тихановского.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный «повторник» на Volkswagen снес светофор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика