Инсайдер рассказал, чем будет отличаться iPhone 13 в следующем году

Источник материала: Tut.by

Издание Apple Insider со ссылкой на информацию от источника @choco_bit в Twitter рассказало, какими камерами могут оснастить iPhone 13 в следующем году.





Издание опубликовало эскиз и предполагаемые характеристики смартфона, который планируют к выходу в 2021 году. Судя по «сливу», аппарат получит все тот же квадратный блок камеры, под которым расположится LiDAR. Источник утверждает, что девайс получит камеру на 64 Мп + 40 Мп (телефото, оптический зум 3х-5х) + 40 Мп (ультра-широкоугольный модуль). Еще один датчик на 64 Мп дополнит анаморфная линза (по другой информации, его разрешение составит 40 Мп).

Впрочем, ко всей этой информации пока лучше относится с настороженностью. До выхода iPhone 13 (как бы его в итоге не назвали) еще много времени, инженеры производителя могут изменить планы. К тому же, нынешний источник пока не успел завоевать доверия.

Напомним: в этом году Apple выпустит четыре смартфона, про которые известно уже практически все. Все устройства получат OLED-экраны. Первый аппарат — на 5,4 дюйма, еще два — на 6,1 дюйма, последний — на 6,7 дюймов. Девайсы оснастят процессором Apple A14 Bionic, а также поддержкой 5G-сетей.

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