ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инсайдер рассказал, чем будет отличаться iPhone 13 в следующем году

28.05.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Издание Apple Insider со ссылкой на информацию от источника @choco_bit в Twitter рассказало, какими камерами могут оснастить iPhone 13 в следующем году.


Издание опубликовало эскиз и предполагаемые характеристики смартфона, который планируют к выходу в 2021 году. Судя по «сливу», аппарат получит все тот же квадратный блок камеры, под которым расположится LiDAR. Источник утверждает, что девайс получит камеру на 64 Мп + 40 Мп (телефото, оптический зум 3х-5х) + 40 Мп (ультра-широкоугольный модуль). Еще один датчик на 64 Мп дополнит анаморфная линза (по другой информации, его разрешение составит 40 Мп).

Впрочем, ко всей этой информации пока лучше относится с настороженностью. До выхода iPhone 13 (как бы его в итоге не назвали) еще много времени, инженеры производителя могут изменить планы. К тому же, нынешний источник пока не успел завоевать доверия.

Напомним: в этом году Apple выпустит четыре смартфона, про которые известно уже практически все. Все устройства получат OLED-экраны. Первый аппарат — на 5,4 дюйма, еще два — на 6,1 дюйма, последний — на 6,7 дюймов. Девайсы оснастят процессором Apple A14 Bionic, а также поддержкой 5G-сетей.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание опубликовало эскиз и предполагаемые характеристики смартфона.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный «повторник» на Volkswagen снес светофор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика