В Минске пьяный «повторник» на Volkswagen снес светофор

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая в Минске пьяный бесправник врезался в светофор, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



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По информации инспекторов, 59-летний водитель Volkswagen Golf ехал по улице Голубева, не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего снес светофор.

В результате ДТП никто не пострадал. Выяснилось, что водитель легковушки был сильно пьян — 2,59 промилле алкоголя.

В ГАИ отметили, что мужчина в мае этого года уже попадался пьяным за рулем, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.