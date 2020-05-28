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В Минске пьяный «повторник» на Volkswagen снес светофор
Источник материала: Tut.by
Вечером 27 мая в Минске пьяный бесправник врезался в светофор,
По информации инспекторов, 59-летний водитель Volkswagen Golf ехал по улице Голубева, не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего снес светофор.
В результате ДТП никто не пострадал. Выяснилось, что водитель легковушки был сильно пьян — 2,59 промилле алкоголя.
В ГАИ отметили, что мужчина в мае этого года уже попадался пьяным за рулем, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.
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Мужчина в мае этого года уже попадался пьяным за рулем, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.
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