Пьяный белорус устроил смертельную авария под Брянском и получил 6 лет колонии

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор белорусу, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию под Брянском (Россия). Об этом сообщили в областной прокуратуре.



Фото: bryansktoday.ru

Авария произошла в ночь на 16 октября 2019 года на трассе A240 в Брянском районе. Установлено, что нетрезвый 43-летний белорус на Toyota выехал на полосу встречного движения и протаранил Mazda. В результате ДТП пассажир Toyota получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.

Суд признал белоруса виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также водителя лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.