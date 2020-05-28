Алсу поразила поклонников фигурой в обтягивающих лосинах и топе

Под своим постом знаменитость честно ответила на вопросы подписчиков. Так, Алсу назвала свой рост и вес — 172 см и 58 кг. Также певицу поддержала её тренер и сказала, что она «трудяжка, каких поискать».

К слову, певица никогда не хвасталась своими спортивными успехами. Она скромно уверяла, что её стройная фигура в большинстве своём - это генетика.

