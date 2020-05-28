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Алсу поразила поклонников фигурой в обтягивающих лосинах и топе
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что известная российская певица Алсу является мамой троих детей, выглядит она прекрасно. Однако из-за того, что знаменитость не выкладывает откровенных фотографий в своём Instagram, поклонники не могли в полной мере оценить фигуру певицы. Обычно звезда предпочитает надевать стильные брючные костюмы или романтичные платья.
Однако впервые за долгое время звезда опубликовала фото со своей фитнес-тренировки. Алсу показалась перед поклонниками в спортивных обтягивающих легинсах, а также в облегающей открытой майке.
фото:
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Несмотря на то, что известная российская певица Алсу является мамой троих детей, выглядит она прекрасно. Однако из-за того, что знаменитость не выкладывает...
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