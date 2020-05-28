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Алсу поразила поклонников фигурой в обтягивающих лосинах и топе

28.05.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алсу поразила поклонников фигурой в обтягивающих лосинах и топе

Несмотря на то, что известная российская певица Алсу является мамой троих детей, выглядит она прекрасно. Однако из-за того, что знаменитость не выкладывает откровенных фотографий в своём Instagram, поклонники не могли в полной мере оценить фигуру певицы. Обычно звезда предпочитает надевать стильные брючные костюмы или романтичные платья.

Однако впервые за долгое время звезда опубликовала фото со своей фитнес-тренировки. Алсу показалась перед поклонниками в спортивных обтягивающих легинсах, а также в облегающей открытой майке. 

Под своим постом знаменитость честно ответила на вопросы подписчиков. Так, Алсу назвала свой рост и вес — 172 см и 58 кг. Также певицу поддержала её тренер и сказала, что она «трудяжка, каких поискать».

К слову, певица никогда не хвасталась своими спортивными успехами. Она скромно уверяла, что её стройная фигура в большинстве своём - это генетика.  


фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Несмотря на то, что известная российская певица Алсу является мамой троих детей, выглядит она прекрасно. Однако из-за того, что знаменитость не выкладывает...
 
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