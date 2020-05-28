|
Назван автор самого красивого гола десятого тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Автором самого красивого гола десятого тура чемпионата Беларуси по футболу стал форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов.
В победной игре с «Белшиной» (которая закончилась разгромом — 4:0) он вышел на замену в середине второго тайма и оформил дубль. Самым красивым стал его первый гол, забитый на 78-й минуте эффектным дальним ударом. Напомним, ранее его признали лучшим игроком тура.
Фото: football.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автором самого красивого гола десятого тура чемпионата Беларуси по футболу стал форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов. В победной игре с «Белшиной»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)