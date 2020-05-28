Назван автор самого красивого гола десятого тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Автором самого красивого гола десятого тура чемпионата Беларуси по футболу стал форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов.

В победной игре с «Белшиной» (которая закончилась разгромом — 4:0) он вышел на замену в середине второго тайма и оформил дубль. Самым красивым стал его первый гол, забитый на 78-й минуте эффектным дальним ударом. Напомним, ранее его признали лучшим игроком тура.

Фото: football.by

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