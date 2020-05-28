Онлайн-шопинг на самоизоляции: больше книг, гантелей и машинок для стрижки

За последний месяц основным способом делать ежедневные покупки стал онлайн-шопинг. По данным исследования Mastercard, больше половины жителей Европы (57%) считают, что еще никогда не заказывали так часто товары в интернете, а каждый третий (30%) увеличил свои расходы на онлайн-досуг.

Во время самоизоляции рекордное количество людей перенесли свои занятия в виртуальный формат – более половины респондентов смотрят телеканалы или фильмы онлайн, 26% занимаются спортом, а 24% отправляются в виртуальные туры по музеям и другим достопримечательностям мира.

Исследование Mastercard также показало, что европейцы стали более щедрыми. В апреле более четверти опрошенных (28%) пожертвовали на благотворительность. Причем половина из них (14%) сделали это впервые.

Дополнительное свободное время люди активно используют для того, чтобы овладеть новыми навыками: 37% осваивают интернет-банкинг, 31% учатся готовить с помощью видео, а 28% следят за своим здоровьем по онлайн-урокам. Среди образовательных курсов наиболее популярны занятия по программированию (10%). Также 7% опрошенных используют интернет, чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, а 14% постигают парикмахерское искусство.

За период самоизоляции больше чем на треть (36%) выросло число европейцев, которые покупают в интернете товары первой необходимости. По результатам исследования, заметно выросли продажи книг (32%), машинок для стрижки волос (19%) и фитнес-инвентаря – гантелей и ковриков для йоги (13%).

«Мы все адаптируемся к новому образу жизни и чаще совершаем покупки через интернет. Это касается не только товаров первой необходимости, но и виртуальных развлечений – от кино до фитнеса. В такие непростые времена проявляются и наши лучшие стороны: все больше людей стали жертвовать на благотворительность через интернет. Чтобы приспособиться к новым условиям, люди ищут новые способы перенести в онлайн-режим свою повседневную жизнь. Поэтому сейчас людям как никогда нужен доступ к цифровой экономике – и мы в Mastercard постоянно работаем над тем, чтобы сделать онлайн-шопинг более простым, доступным и безопасным для всех», – отметил Марк Барнетт, президент Mastercard в Европе.

Опрос Mastercard показал, что во время онлайн-шопинга почти покупатели ведут себя практически так же, как в реальной жизни. Половина жителей Европы (51%) выбирает те же магазины, которые посещали офлайн. Четыре из пяти опрошенных (81%) не изменяют своим привычкам и тратят по несколько часов на поиск лучших предложений и скидок в различных интернет-магазинах. Многие европейцы (66%) регулярно откладывают товары в виртуальную корзину, но не всегда их приобретают.

Почти все респонденты (87%) очень внимательно относятся к тому, что и где они покупают в интернете. Многие обеспокоены интернет-мошенничеством (65%). Для безопасности онлайн-платежей четверо из пяти европейцев (81%), как правило, приобретают товары в знакомых им розничных сетях, 80% проверяют сайт или отзывы покупателей, а треть опрошенных (31%) предпочитает сначала изучить все на личном опыте.

ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ:

1. 75% регулярно созваниваются по видеосвязи с семьей, друзьями и коллегами;

2. 58% покупают подписки на Netflix, Amazon Prime Video и другие видеосервисы;

3. 36% смотрят комедии и стендапы;

4. 32% посещают онлайн-концерты;

5. 31% играют в онлайн-видеоигры;

6. 30% проходят кулинарные курсы или изучают рецепты по онлайн-урокам;

7. 26% занимаются спортом онлайн;

8. 24% посещают виртуальные экскурсии по музеям и другим достопримечательностям;

9. 22% изучают новый иностранный язык в режиме онлайн;

10. 20% участвуют в онлайн-викторинах с друзьями.

ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ПОКУПАЮТ НА САМОИЗОЛЯЦИИ:

Книги (32%); Кухонные пренадлежности (22%); Средства для окрашивания волос (19%); Настольные игры (18%); Пазлы (17%); Машинки для стрижки волос (15%); Компьютеры / оборудование к ним (13%); Подушки (13%); Фитнес-инвентарь (13%); Товары для рукоделия (12%).

Как сделать онлайн-шопинг безопасным: советы Mastercard

Выбирайте надежные сайты: оплачивайте товары онлайн только через защищенную веб-страницу. Адрес защищенного сайта начинается с «https», а в адресной строке браузера отображается значок закрытого замка.

оплачивайте товары онлайн только через защищенную веб-страницу. Адрес защищенного сайта начинается с «https», а в адресной строке браузера отображается значок закрытого замка. Храните данные в безопасности : никогда не раскрывайте информацию о банковских картах по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах или по телефону во время звонков с неизвестных номеров.

: никогда не раскрывайте информацию о банковских картах по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах или по телефону во время звонков с неизвестных номеров. Обновите программу по защите безопасности: убедитесь, что вы обновили систему защиты безопасности на всех устройствах, с которых планируете совершать покупки, будь то телефон, ноутбук или планшет.

убедитесь, что вы обновили систему защиты безопасности на всех устройствах, с которых планируете совершать покупки, будь то телефон, ноутбук или планшет. Доверьтесь интуиции: если вы нашли в интернете предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, ваши сомнения потвердятся. Проверяйте любую информацию, которая кажется вам подозрительной.

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