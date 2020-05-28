ВВС Беларуси получили 30 управляемых авиационных ракет Р-27

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на вооружение поступила партия из 30 управляемых авиационных ракет Р-27, модернизированных на предприятии «БСВТ — Новые технологии». Боеприпасами вооружат белорусские истребители, включая недавно купленные у России Су-30СМ, пишет Белтелерадиокомпания.



Су-27 с подвешенными ракетами Р-27. Иллюстративное фото. Источник: Military Watch

Известно, что ракеты уже уехали на 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах. Это вторая поставка таких боеприпасов в ВВС Беларуси, всего авиация получила 140 Р-27. Сообщается, что экспортная стоимость каждой ракеты составляет 650 000 долларов, а ремонт и возврат «в строй» советских боеприпасов стоит не больше 7000 долларов. При этом на складах Беларуси лежат сотни Р-27, так что экономия получается огромной.

Р-27 — управляемая авиационная ракета, разработанная в конце семидесятых годов в СССР и принятая на вооружение в 1987 году. Боеприпас развивает скорость до 5500 километров в час (4,5 Махов) и несет боевую часть массой 39 килограммов. В России Р-27 вооружаются почти все современные истребители, включая Су-35, ракета стоит на вооружении в Китае, Индии и других странах.