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Школьники с COVID-19, а также находящиеся на самоизоляции, освобождены от выпускных экзаменов
28.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: blizko.by
Министерство образования дополнило действующие правила проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования соответствующей нормой.
Согласно постановлению Минобра от 26 мая, местные центры гигиены и эпидемиологии будут направлять в отделы образования списки учащихся, имеющих инфекцию, и иных учащихся, находящихся в самоизоляции, в период проведения выпускных экзаменов.
Местные органы управления образованием, руководствуясь этими списками, подготовят соответствующие приказы и проинформируют школы, который выставят таким школьникам годовые отметки в аттестаты.
Для освобождения от выпускных экзаменов учащихся, которые в соответствии с законодательством находятся в самоизоляции, родители должны написать заявление руководству школы.
Напомни, некоторые преподаватели выступали за полную отмену выпускных экзаменов в Беларуси. Соответствующую петицию, размещенную на портале «Умный город», за день подписали почти 10 тыс. человек.
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Министерство образования дополнило действующие правила проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования соответствующей нормой.
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