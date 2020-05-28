Школьники с COVID-19, а также находящиеся на самоизоляции, освобождены от выпускных экзаменов

Источник материала: Ежедневник

фото: blizko.by

Министерство образования дополнило действующие правила проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования соответствующей нормой.

Согласно постановлению Минобра от 26 мая, местные центры гигиены и эпидемиологии будут направлять в отделы образования списки учащихся, имеющих инфекцию, и иных учащихся, находящихся в самоизоляции, в период проведения выпускных экзаменов.

Местные органы управления образованием, руководствуясь этими списками, подготовят соответствующие приказы и проинформируют школы, который выставят таким школьникам годовые отметки в аттестаты.

Для освобождения от выпускных экзаменов учащихся, которые в соответствии с законодательством находятся в самоизоляции, родители должны написать заявление руководству школы.

Напомни, некоторые преподаватели выступали за полную отмену выпускных экзаменов в Беларуси. Соответствующую петицию, размещенную на портале «Умный город», за день подписали почти 10 тыс. человек.