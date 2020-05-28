﻿ «Цмокi-Мiнск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Цмокi-Мiнск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко

28.05.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Цмокi-Мiнск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко

Владимир Веремеенко остается. Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» продлил контракт с ним еще на один сезон. 

Владимир Веремеенко перешел в состав чемпионов Беларуси в 2019 году, провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ, а также 11 встреч в Кубке ФИБА-Европа. По мнению главного тренера «Цмоков» Ростислава Вергуна, Владимир Веремеенко внес большой вклад в игру команды и стал одним из лидеров не только на площадке, но и за ее пределами, помогая становлению молодых баскетболистов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Веремеенко остается. Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» продлил контракт с ним еще на один сезон.  Владимир Веремеенко перешел в состав чемпионов Беларуси в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники с COVID-19, а также находящиеся на самоизоляции, освобождены от выпускных экзаменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика