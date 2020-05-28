«Цмокi-Мiнск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко

Источник материала: ОНТ

Владимир Веремеенко остается. Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» продлил контракт с ним еще на один сезон.

Владимир Веремеенко перешел в состав чемпионов Беларуси в 2019 году, провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ, а также 11 встреч в Кубке ФИБА-Европа. По мнению главного тренера «Цмоков» Ростислава Вергуна, Владимир Веремеенко внес большой вклад в игру команды и стал одним из лидеров не только на площадке, но и за ее пределами, помогая становлению молодых баскетболистов.

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