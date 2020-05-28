Около 400 многодетных семей на Случчине улучшат жилищные условия в этом году - РИК

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке и Слуцком районе с начала года улучшили жилищные условия около ста многодетных семей, а до конца 2020-го новоселье справят еще более 250. Об пишет МЛЫН со ссылкой на отдел ЖКХ райисполкома.

Через несколько месяцев в районном центре введут в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для этой категории. В числе счастливых обладателей ключей от новой квартиры будет и семья Хилькевич. В октябре прошлого года у Веры и Сергея родился третий ребенок и супруги получили статус многодетных родителей.

«Стали на очередь, и уже через три месяца нам предложили строить собственную квартиру. Субсидия компенсирует 95% затрат, на оставшуюся сумму выделили льготный кредит, — рассказала Вера Хилькевич. — Мы очень рады, что скоро обзаведемся собственной крышей над головой. Уже ходим по магазинам и присматриваем обои, плитку, мебель».

Подробнее рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома Людмила Попченя:

— Все многодетные семьи, которые состоят на учете нуждающихся, имеют право на государственную поддержку по Указу № 240. Это возможность воспользоваться семейным капиталом и получить субсидию. Если у многодетной семьи в собственности нет недвижимости, то благодаря такой господдержке можно получить жилье практически бесплатно: семье, где воспитывается 3 детей, субсидируется 95% стоимости жилья, те, в которых воспитывается четверо и больше - 100%. Для желающих построить не квартиру, а дом, бесплатно выделяется земельный участок. Но чаще многодетные семьи все же выбирают строительство квартиры, — отмечает Людмила Попченя.

По данным на 12 мая, в Слуцке и Слуцком районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 431 многодетная семья.



Екатерина Елисеева

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