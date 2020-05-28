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С антисептиками и в масках. В Минобре рассказали, как пройдут экзамены в школах

28.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При проведении выпускных экзаменов у школьников, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, утверждают в министерстве образования

«Необходимо обеспечить наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты. Экзамены должны проводиться в больших классах, в которых предварительно провели влажную уборку и проветривание. Учеников необходимо рассадить по одному за партой», — пояснили в Минобразовании.

Если экзамен проходит в устной форме, то в ведомстве порекомендовали разделить учеников на группы по пять человек. В кабинете разрешено находиться только членам экзаменационной комиссии, которые должны быть в масках.
 
 
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При проведении выпускных экзаменов у школьников, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, утверждают в министерстве образования
 
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