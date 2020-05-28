ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инвалид работал без оформления, а его зарплату получал другой. Прокуратура разобралась

28.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Инвалид работал без оформления, а его зарплату получал другой. Прокуратура разобралась

Прокуратура Копыльского района, изучив обращение гражданина М. о невыплате ему заработной платы, провела проверку в одном из унитарных предприятий района – факт нарушения законодатетельства о труде подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Беларуси.

В ходе проверки установлено, что временно безработный М. по просьбе главного зоотехника предприятия выполнил работу по размолу зерна на мельнице, пока основной сотрудник Ш. находился в социальном отпуске. В общей сложности заявитель размолол 16 920 кг зерна, при этом заработную плату начислили и выплатили Ш.

Мужчину допустили к работе без ведома руководства предприятия, с ним не был заключен срочный трудовой договор и не проводился инструктаж по технике безопасности.

Далее выяснилось, что М. из-за наличия у него третьей группы инвалидности вовсе противопоказаны тяжелые и опасные условия труда, связанные с воздействием повышенного уровня производственного шума, а также работа по подъему и перемещению груза вручную.

В ходе проверки прокуратура выявила и другие нарушения, среди которых – нахождение одного из сотрудников УП на территории зерносклада в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.

Как результат – прокурор Копыльского района Артем Левша внес представление директору унитарного предприятия, после рассмотрения которого М. в полном объеме выплачены деньги за выполненную работу, а 5 должностных лиц УП привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Копыльского района, изучив обращение гражданина М. о невыплате ему заработной платы, провела проверку в одном из унитарных предприятий района – факт...
 
Новости дня
Новости разные
 
С антисептиками и в масках. В Минобре рассказали, как пройдут экзамены в школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика