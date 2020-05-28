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Инвалид работал без оформления, а его зарплату получал другой. Прокуратура разобралась
28.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Прокуратура Копыльского района, изучив обращение гражданина М. о невыплате ему заработной платы, провела проверку в одном из унитарных предприятий района – факт нарушения законодатетельства о труде подтвердился. Об этом
В ходе проверки установлено, что временно безработный М. по просьбе главного зоотехника предприятия выполнил работу по размолу зерна на мельнице, пока основной сотрудник Ш. находился в социальном отпуске. В общей сложности заявитель размолол 16 920 кг зерна, при этом заработную плату начислили и выплатили Ш.
Далее выяснилось, что М. из-за наличия у него третьей группы инвалидности вовсе противопоказаны тяжелые и опасные условия труда, связанные с воздействием повышенного уровня производственного шума, а также работа по подъему и перемещению груза вручную.
В ходе проверки прокуратура выявила и другие нарушения, среди которых – нахождение одного из сотрудников УП на территории зерносклада в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.
Как результат – прокурор Копыльского района Артем Левша внес представление директору унитарного предприятия, после рассмотрения которого М. в полном объеме выплачены деньги за выполненную работу, а 5 должностных лиц УП привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Прокуратура Копыльского района, изучив обращение гражданина М. о невыплате ему заработной платы, провела проверку в одном из унитарных предприятий района – факт...
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