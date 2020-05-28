Беларусь сохраняет планы ввести биометрические паспорта в 2021 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.





Алексей Бегун отметил, что мероприятия дорожной карты по введению биометрических документов выполняются в срок. "Будем надеться, что наши партнеры из других государств своевременно прибудут на территорию Беларуси, чтобы настроить соответствующее программное обеспечение, оборудование, и мы с января начнем выдавать биометрические документы", - сказал он.