|
Беларусь сохраняет планы ввести биометрические паспорта в 2021 году
28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Бегун отметил, что мероприятия дорожной карты по введению биометрических документов выполняются в срок. "Будем надеться, что наши партнеры из других государств своевременно прибудут на территорию Беларуси, чтобы настроить соответствующее программное обеспечение, оборудование, и мы с января начнем выдавать биометрические документы", - сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)