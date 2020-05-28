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Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

28.05.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Исторический полет SpaceX пришлось отложить из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов до старта в районе мыса Канаверал было объявлено штормовое предупреждение.

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

Этот пуск корабля с территории США должен был стать первым с 2011 года, а также первым пилотируемым полетом компании Илона Маска. Планировалось, что шаттл Crew Dragon доставит на МКС двух астронавтов NASA. Однако в целях безопасности старт было решено перенести на 30 мая.

Люди в материале: Илон Маск

 
 
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Новости США. Исторический полет SpaceX пришлось отложить из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько часов до старта в районе...
 
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