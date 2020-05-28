|
Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды
Источник материала: СТВ
Новости США. Исторический полет SpaceX пришлось отложить из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот пуск корабля с территории США должен был стать первым с 2011 года, а также первым пилотируемым полетом компании Илона Маска. Планировалось, что шаттл Crew Dragon доставит на МКС двух астронавтов NASA. Однако в целях безопасности старт было решено перенести на 30 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Исторический полет SpaceX пришлось отложить из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько часов до старта в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)