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В Брестском районе сбита косуля. Животное погибло
28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 27 мая около 23:00 часов. По предварительной информации: брестчанка, 1984 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигалась по автодороге Р-94 «Брест- Томашовка-граница Украины», из агрогородка Страдечи в город Брест. Во время движения водитель совершила наезд на выбежавшую на проезжую часть косулю. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, животное погибло.
Проводится проверка.
При появлении животного на дороге не рекомендуется объезжать его. Объясняется это тем, что водители чаще всего поворачивают именно в ту сторону, куда бежит животное, это происходит интуитивно. И как итог – дорожно-транспортное происшествие. Также вы можете выехать на полосу встречного движения, где столкнетесь с другим транспортным средством. Также возможны: выезд на тротуар, съезд в овраг или кювет, и как следствие – печальный итог. Наиболее оптимальный вариант действия в таких ситуациях – снижение скорости.
Но если ДТП с диким животным все-таки произошло, водителю необходимо оставаться на месте происшествия, выставить знак аварийной остановки, а также сообщить о случившемся в
Если водитель съедет с места ДТП (участником которого он является), то это может расцениваться как оставление места ДТП. В таком случае водителю грозит штраф. Если водитель еще и взял с собой тушу животного, которого он сбил, то может наступить уголовная ответственность.
Подводя итог вышесказанному, отметим главное: участнику ДТП нельзя оставлять место происшествия и куда-либо перемещать тушу животного. После аварии необходимо сразу же сообщить в милицию и дождаться приезда
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Дорожная авария произошла 27 мая около 23:00 часов. По предварительной информации: брестчанка, 1984 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигалась по...
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