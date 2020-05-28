В Брестском районе сбита косуля. Животное погибло

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 27 мая около 23:00 часов. По предварительной информации: брестчанка, 1984 года рождения, управляя автомобилем «Шкода», двигалась по автодороге Р-94 «Брест- Томашовка-граница Украины», из агрогородка Страдечи в город Брест. Во время движения водитель совершила наезд на выбежавшую на проезжую часть косулю. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, животное погибло.





Проводится проверка.



Как правильно вести себя водителю в ситуации, если дикое животное выбежало на проезжую часть.



Наиболее опасны наезды на крупное животное. При ударе туша животного в несколько сотен килограммов падает на капот транспортного средства, ударяется в стойки, лобовое стекло, крышу. Очень велика вероятность того, что и водитель, и пассажир на переднем сидении получат травмы.

При появлении животного на дороге не рекомендуется объезжать его. Объясняется это тем, что водители чаще всего поворачивают именно в ту сторону, куда бежит животное, это происходит интуитивно. И как итог – дорожно-транспортное происшествие. Также вы можете выехать на полосу встречного движения, где столкнетесь с другим транспортным средством. Также возможны: выезд на тротуар, съезд в овраг или кювет, и как следствие – печальный итог. Наиболее оптимальный вариант действия в таких ситуациях – снижение скорости.

Но если ДТП с диким животным все-таки произошло, водителю необходимо оставаться на месте происшествия, выставить знак аварийной остановки, а также сообщить о случившемся в ГАИ , пользователю охотничьих угодий. Зачастую по таким административным делам не усматривается нарушений со стороны человека за рулем по причине непредвиденных действий диких животных на дороге.

Если водитель съедет с места ДТП (участником которого он является), то это может расцениваться как оставление места ДТП. В таком случае водителю грозит штраф. Если водитель еще и взял с собой тушу животного, которого он сбил, то может наступить уголовная ответственность.

Подводя итог вышесказанному, отметим главное: участнику ДТП нельзя оставлять место происшествия и куда-либо перемещать тушу животного. После аварии необходимо сразу же сообщить в милицию и дождаться приезда ГАИ . Даже если на отрезке дороги нет знака «Дикие животные», который несет рекомендательный характер, водителю необходимо быть предельно внимательным и аккуратным. При выборе скорости автомобилист должен учитывать интенсивность движения, обзорность дороги и немедленно остановиться при возникновении препятствия.



Берегите себя! И будьте внимательны и осторожны на дороге!