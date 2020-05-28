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У завода АКБ опять конфликт - активисты заблокировали выезд фурам с территории предприятия
28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Активисты считают, что в грузовых автомобилях вывозится продукция завода, который вроде как не должен был работать. Якобы, им сказали, что будет более 10 фур.
Выезд с территории заблокирован легковыми автомобилями, поставлены в известность УВД,
Первая машина стоит на аварийке, выставлен знак аварийной остановки и дан запрос в службу сервиса - заклинил руль. Остальные машины не могут ехать - вперёд нельзя, назад тоже нарушение
Ранее на территорию предприятия заехали несколько фур, которые загрузили чем-то неизвестным.
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Активисты считают, что в грузовых автомобилях вывозится продукция завода, который вроде как не должен был работать. Якобы, им сказали, что будет более 10 фур. ...
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