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В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте запущена первая доставка лекарств. Запустили её две аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Заказать на дом можно любые безрецептурные лекарства и товары, а также средства гигиены и диетическое питание.

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

Служба доставки сделана единой для крупных аптечных сетей. Выбрать таблетки и сделать заказ можно на сайте сети аптек ADEL. На дом привезут любые лекарства, которые не требуют рецепта. Также в пакет можно включить средства гигиены, медицинские изделия, диетическое питание и косметику.

Доставка не распространяется на психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества. Также пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при транспортировке.

География доставки охватывает весь Брест и его окраины. Минимальная сумма заказа – 30 рублей, еще 3 – компенсация работы курьера. Доставка работает по схеме «сегодня на завтра» с понедельника по субботу. Позже, когда сервис выйдет на полную мощность, заказы будут развозить без выходных.

«Впервые в Бресте появилась возможность доставки лекарств и других товаров из аптек. Сейчас это особенно важно для людей старшего возраста и тех, кто придерживается режима самоизоляции. Но нет сомнений, что такой сервис будет актуален и после окончания пандемии, так как это мировой тренд наравне с доставкой продуктов, онлайн-заказа такси и т.д. Доставка экономит время и позволяет выбрать все необходимое для здоровья и красоты за несколько минут», – объясняют в холдинге «Аптека Групп».

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

При заказе можно выбрать доставку до квартиры или самовывоз из ближайшей аптеки. В первом случае оплатить покупку пока можно только наличными, но вскоре подключат мобильные терминалы для расчетов по карте и сервисы для приема электронных платежей. При самовывозе плата за сервис не взимается.

Доставка лекарств стала частью президентского пакета мер по поддержке экономики и социальной сферы. Торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля.

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру
В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

В Бресте заработала доставка лекарств. Возят даже антисептики и маски. От 30 рублей + 3 курьеру

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте запущена первая доставка лекарств. Запустили её две аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Заказать на дом можно любые безрецептурные лекарства и товары, а...
 
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