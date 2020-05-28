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В Минобразования назвали требования при организации и проведении выпускных экзаменов

28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации и проведении выпускных экзаменов

В Минобразования назвали требования при организации и проведении выпускных экзаменов

При проведении выпускных экзаменов необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:

  • предусмотреть в местах проведения выпускных экзаменов наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты;
  • организовать проведение выпускных экзаменов в помещениях больших площадей и обеспечить их надлежащее санитарное состояние: тщательно вымытые кабинеты и мебель в них (парты прежде всего), проветренные кабинеты и др.;
  • обеспечить рассадку в учебных кабинетах по одному учащемуся за партой (или предусмотреть деление класса на две группы для рассадки в двух кабинетах);
  • при проведении экзаменов в устной форме во избежание скопления учащихся составить график прихода учащихся на экзамен (можно, например, предварительно разбить на группы по 5 человек);
  • исключить нахождение в учебных кабинетах (помещениях), где проводятся выпускные экзамены, посторонних людей (находятся только члены экзаменационной комиссии);
  • членам экзаменационной комиссии рекомендовано соблюдать масочный режим во время проведения экзамена.

В Минобразования назвали требования при организации и проведении выпускных экзаменов

 
 
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