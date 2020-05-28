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В Минобразования назвали требования при организации и проведении выпускных экзаменов
28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации и проведении выпускных экзаменов
При проведении выпускных экзаменов необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:
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О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации и проведении выпускных экзаменов При проведении выпускных экзаменов необходимо...
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