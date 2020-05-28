Планируемые места установки датчиков контроля скорости с 28 по 30 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

С 28 по 30 мая в промежуток времени с 23:00 до 06:00 в Бресте на улицах: Варшавское шоссе (район дома №37), Пионерской (район дома №50), будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.





С 28 по 30 мая в промежуток времени с 13:00 до 01:00 в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.