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Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средства индивидуальной защиты выбросило на берег после сильного шторма, в который попало грузовое судно, перевозившее товары из Китая в Мельбурн. Из-за сильных порывов ветра и волн десятки контейнеров выпали за борт.
О возникшей проблеме представителям Австралийского управления безопасности на море сообщили местные жители, которые пришли отдохнуть на побережье.
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Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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