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Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

28.05.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

Средства индивидуальной защиты выбросило на берег после сильного шторма, в который попало грузовое судно, перевозившее товары из Китая в Мельбурн. Из-за сильных порывов ветра и волн десятки контейнеров выпали за борт.

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?

О возникшей проблеме представителям Австралийского управления безопасности на море сообщили местные жители, которые пришли отдохнуть на побережье.

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Новости Австралии. Пляжи в окрестностях австралийского Сиднея оказались завалены медицинскими масками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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