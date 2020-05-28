ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В NASA готовы отправить Тома Круза на МКС для съемок фильма

28.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы отправить актера Тома Круза на МКС для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн, передает ТАСС.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: NASA / reuters.com

— Мы бы очень хотели, чтобы Том Круз прибыл на МКС для съемок фильма. Я в полной мере это поддерживаю. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, — сказал Брайденстайн.

Глава NASA поделился, что когда-то сам решил стать пилотом ВМС США под влиянием кинематографа. Он выразил уверенность в том, что новый фильм с участием Круза поможет пробудить в молодых людях интерес к освоению космоса и к участию в научно-технических исследованиях. В качестве примера для подражания он привел американского предпринимателя Илона Маска, который возглавляет SpaceX, а также компанию Tesla, выпускающую электромобили.

— Почему бы Тому Крузу не вдохновить кого-то на то, чтобы стать новым Илоном Маском? Вот что нам нужно: новое поколение, в котором будет много Илонов Масков, — сказал Брайденстайн.

В начале месяца в NASA подтвердили сообщения СМИ о том, что Круз исполнит роль в фильме, съемки которого частично будут проходить на МКС, но будет ли сам Круз доставлен на борт орбитального комплекса, не уточнялось. По сведениям интернет-портала Deadline, режиссером картины выступит американец Даг Лайман, который вместе с Крузом писал сценарий картины. По информации портала, работа над фильмом может начаться «в ближайшем будущем». Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX.

Читайте также
Вы вряд ли узнаете эти фильмы по их рабочим названиям. Готовы проверить в тесте?
Том Круз прыгнул с парашютом 106 раз ради съемок одной из ключевых сцен новой части «Миссии»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы отправить актера Тома Круза на МКС для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ничего не напоминает? Сбор урожая в Туркменистане будут контролировать МВД и спецслужбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика