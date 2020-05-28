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В NASA готовы отправить Тома Круза на МКС для съемок фильма
Источник материала: Tut.by
Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы отправить актера Тома Круза на МКС для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн,
— Мы бы очень хотели, чтобы Том Круз прибыл на МКС для съемок фильма. Я в полной мере это поддерживаю. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, — сказал Брайденстайн.
Глава NASA поделился, что когда-то сам решил стать пилотом ВМС США под влиянием кинематографа. Он выразил уверенность в том, что новый фильм с участием Круза поможет пробудить в молодых людях интерес к освоению космоса и к участию в научно-технических исследованиях. В качестве примера для подражания он привел американского предпринимателя Илона Маска, который возглавляет SpaceX, а также компанию Tesla, выпускающую электромобили.
— Почему бы Тому Крузу не вдохновить кого-то на то, чтобы стать новым Илоном Маском? Вот что нам нужно: новое поколение, в котором будет много Илонов Масков, — сказал Брайденстайн.
В начале месяца в NASA подтвердили сообщения СМИ о том, что Круз
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Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы отправить актера Тома Круза на МКС для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава...
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