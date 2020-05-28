В NASA готовы отправить Тома Круза на МКС для съемок фильма

Источник материала: Tut.by

Специалисты NASA готовы сделать все возможное, чтобы отправить актера Тома Круза на МКС для съемок приключенческого фильма. Об этом заявил в среду глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн, передает ТАСС.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: NASA / reuters.com

— Мы бы очень хотели, чтобы Том Круз прибыл на МКС для съемок фильма. Я в полной мере это поддерживаю. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, — сказал Брайденстайн.

Глава NASA поделился, что когда-то сам решил стать пилотом ВМС США под влиянием кинематографа. Он выразил уверенность в том, что новый фильм с участием Круза поможет пробудить в молодых людях интерес к освоению космоса и к участию в научно-технических исследованиях. В качестве примера для подражания он привел американского предпринимателя Илона Маска, который возглавляет SpaceX, а также компанию Tesla, выпускающую электромобили.

— Почему бы Тому Крузу не вдохновить кого-то на то, чтобы стать новым Илоном Маском? Вот что нам нужно: новое поколение, в котором будет много Илонов Масков, — сказал Брайденстайн.

В начале месяца в NASA подтвердили сообщения СМИ о том, что Круз исполнит роль в фильме , съемки которого частично будут проходить на МКС, но будет ли сам Круз доставлен на борт орбитального комплекса, не уточнялось. По сведениям интернет-портала Deadline, режиссером картины выступит американец Даг Лайман, который вместе с Крузом писал сценарий картины. По информации портала, работа над фильмом может начаться «в ближайшем будущем». Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX.

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