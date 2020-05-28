Собака с аномально длинным носом стала звездой Сети

Источник материала: ОНТ

27-летняя жительница Ричмонда (Вирджиния, США) Лили Камбурян уверена, что у ее собаки Эрис самый длинный нос в мире. Необычная внешность животного сделала его звездой Сети, рассказывает Daily Mail.

19 мая русской псовой борзой исполнилось два года. Хозяйка в шутку обращается к собаке «Мадам Эрис Овербайт, Королева Носов». Сейчас нос Эрис достигает 31 сантиметра, и животное «хвастается» этим на собственной странице в Instagram .

Необычная внешность собаки помогла ей собрать свою армию поклонников – 179 тысяч подписчиков.

Когда Эрис была щенком, хозяйка опасалась, что с возрастом из-за длинного носа у питомицы возникнут проблемы с зубами. Но в итоге у пса нет никаких осложнений.

Фото: mediadrumimages / ErisTheBorzoi / @e

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