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Собака с аномально длинным носом стала звездой Сети
Источник материала: ОНТ
27-летняя жительница Ричмонда (Вирджиния, США) Лили Камбурян уверена, что у ее собаки Эрис самый длинный нос в мире. Необычная внешность животного сделала его звездой Сети,
19 мая русской псовой борзой исполнилось два года. Хозяйка в шутку обращается к собаке «Мадам Эрис Овербайт, Королева Носов». Сейчас нос Эрис достигает 31 сантиметра, и животное «хвастается» этим на
Необычная внешность собаки помогла ей собрать свою армию поклонников – 179 тысяч подписчиков.
Когда Эрис была щенком, хозяйка опасалась, что с возрастом из-за длинного носа у питомицы возникнут проблемы с зубами. Но в итоге у пса нет никаких осложнений.
Фото: mediadrumimages / ErisTheBorzoi / @e
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27-летняя жительница Ричмонда (Вирджиния, США) Лили Камбурян уверена, что у ее собаки Эрис самый длинный нос в мире. Необычная внешность животного сделала его...
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