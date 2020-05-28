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В стрельбе на Олимпиаду можно будет отобраться на европейских первенствах
Источник материала: ОНТ
Международная федерация стрелкового спорта опубликовала новую квалификационную систему к Олимпиаде в Токио.
Отборочными турнирами станут зимний чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия в Финляндии и европейский форум в Хорватии в мае. Сейчас у белорусской сборной — две лицензии в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, которые завоевали Юрий Щербацевич и Мария Мартынова.
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Международная федерация стрелкового спорта опубликовала новую квалификационную систему к Олимпиаде в Токио. Отборочными турнирами станут зимний чемпионат...
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