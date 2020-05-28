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Роутер с поддержкой 5G и виртуальная реальность: МТС показал возможности сети пятого поколения

28.05.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС продемонстрировал возможности автономной 5G-сети S на территории комплекса «Минск-арена». Отмечается, что передовая сеть построена на собственной инфраструктуре с использованием оборудования Huawei. Об этом сообщает пресс-служба МТС.


Как сообщает компания, технология 5G позволяет достичь гигабитных скоростей беспроводной передачи данных с минимальными задержками, высокой энергоэффективностью и возможностью подключения множества устройств одновременно. Это открывает новые перспективы для развития цифровых сервисов.

«Сеть 5G позволяет обеспечить качественно новые впечатления пользователей во время онлайн-просмотра 4K, а в будущем и 8К видео. Благодаря высоким скоростям и низким задержкам пользователь может просматривать и перематывать видеоконтент без необходимости ожидания буферизации. Также 5G позволяет комфортно принимать тяжелые данные и мгновенно загружать большие объемы информации на удаленные серверы — облачные хранилища, YouTube и другое», — подчеркивает пресс-служба.

Кроме того, бесперебойное интернет-соединение в сети 5G сделает значимый толчок в развитии облачного гейминга: скорости нового поколения сокращают время задержки и помогают получить потоковое видео в четком разрешении.

Технологию также можно использовать для виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). В перспективе пользователи VR-устройств смогут смотреть онлайн-трансляции спортивных мероприятий и концертов с эффектом присутствия на трибунах. Высокие скорости 5G будут незаменимы для голографических вызовов и конференций.

И вдобавок МТС продемонстрировал решение интернета для дома. Благодаря роутеру с поддержкой 5G, в который устанавливается SIM от МТС, можно разгонять домашние скорости и передавать/принимать большие объемы данных на различные устройства. Это решение также может использоваться в устройствах «умного» дома и дальнейшего внедрения интернета вещей.

Запуск 5G ускорит цифровизацию различных отраслей, массовое использование IoT-устройств в области энергетики, телемедицины, промышленности и ЖКХ. Кроме того, технология упростит управление роботизированными устройствами и беспилотным транспортом.

Автономная 5G-сеть не зависит от других технологий — 3G/4G. Это в корне отличает ее от предыдущих тестовых запусков в режиме 5G NSA (Non-standalone), привязанном к LTE-сети. Сеть 5G SA МТС работает в двух диапазонах — 1800 МГц и 3500 МГц. Это означает, что в случае коммерческого запуска связи пятого поколения можно будет задействовать существующие радиочастоты.

 
Теги: Минск
 
 
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В случае коммерческого запуска связи пятого поколения можно будет задействовать существующие радиочастоты.
 
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