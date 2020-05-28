Из России депортировали прорвавшихся через границу белорусов





Нелегалы, задержанные в Смоленской области. Фото ПУ ФСБ РФ





Группа из 5 нелегалов на легковом авто была задержана у деревни Двуполяны Краснинского района Смоленской области, граничащего с Оршанским районом. Двумя часами ранее российские пограничники задержали восемь человек на двух легковушка на лесной дороге у деревни Зимонино Шумячского района, который граничит с Могилеской областью.





После проверки всех задержанных привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 20 000 российских рублей. «Все задержанные лица возвращены на территорию сопредельного государства (Беларусь — прим. ННВ», — пишет «Смоленская газета» со ссылкой на ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.





Во время допросов часть белорусов созналась, что они воспользовалась объявлениями, размещенными в социальных сетях, предлагающими за деньги услуги проводников в обход мест несения службы русскими пограничными нарядами.





А вот белорусу, который пытался попасть в Россию через Руднянский район, повезло гораздо меньше. Еще уже выдворяли из сопредельного государства, а когда он повторно был задержан на российской территории — возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации