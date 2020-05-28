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«Истеричное поведение, выпады в адрес бывшей и вранье». Почему карьере Рыбакина пришел конец: мнение

28.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о конфликте белорусских селебрити: ведущая, блогер и модель Ольга Никифорова опубликовала пост о том, что ее бывший муж, телеведущий Артем Рыбакин, не платит алименты на ребенка, а также написал заявление в органы опеки с обвинениями, которые не соответствуют действительности.

В ответ Рыбакин заявил, что деньги он платил исправно, просто не сохранил чеки, а Ольга меркантильная особа, которая манипулирует ребенком ради собственных интересов и хайпа. На днях, в продолжение поста, ведущий дал интервью об этой ситуации, которое должно было расставить точки над i, но, по мнению пиар-специалистов, тем самым окончательно закопал свою репутацию.

Об этом рассуждает в своем Фейсбуке Наталья Легкая — маркетолог и специалист по личному брендингу.

Как потерять личный бренд и репутацию за месяц. Почему Рыбакину — всё?

Что такое личный бренд? Это точка, где встречается ваш имидж с вашей репутацией. Имидж — это то, что вы транслируете о себе. Репутация — это то, что транслируют о вас другие. Задача личного брендинга максимально сближать эти два понятия, которые полностью никогда не совпадут.

Также это точка, где ваши профессиональные навыки встречаются с вашей личностью. Вы можете быть каким угодно профи, но если вы человек — так себе, вам это не поможет создать долгосрочный и яркий бренд. Исключения из правил бывают. Но так редко, что даже припомнить не могу.

Я редко высказываюсь по поводу публичных скандалов — не интересно. Но здесь просто не могу удержаться — классический случай собственноручного разрушения личного бренда и потеря репутации из-за собственной глупости, жадности, самоуверенности. Возможно, кому-то это будет уроком. Классика — как нельзя делать, особенно, если ты публичный человек.

Я сейчас о скандале Рыбакин — нынешняя — бывшая. Ситуация стара как мир — двое делят ребенка и алименты. Почему же это все выглядит так противно? И кто проиграл? Проиграл Рыбакин. Его репутации — конец. Его личный бренд восстановлению не подлежит. Если только Артем не возьмется за голову. И то вряд ли удастся восстановить это до доскандального уровня.

Что не так? Все не так. Разберем по полкам

1. Вступать в публичные споры на тему, которую заведомо порицает общество — грубейшая ошибка

Никто не будет разбираться, платил — не платил, помогал — не помогал, хороший — плохой. Общество порицает нежелание мужчины помогать своему ребенку — точка. И уж тем более смешно выглядят размахивания чеками, подсчитывание сколько стоят трусы и сок.

2. Реальное поведение героя никак не вяжется с внешним брутальным образом альфа-самца, который решает вопросы

Не вот так — за спиной своей новой супруги, которая может броситься с кулаками и оскорбить других публичных людей в соцсетях, а спокойно — с толком, с чувством, с расстановкой. Создаешь брутальный имидж — поддерживай действием. А не вот это вот всё.

3. Позиция — сама дура (дрянь, алкоголичка) — очень проигрышная

Особенно по отношению к женщине с безупречной репутацией и приятными манерами, которая не была, не замечена, не привлекалась. О каком личном бренде может идти речь, если ты так относишься к матери своего ребенка?

4. Истеричное поведение — посты, сториз, отключение комментариев, слезные заявления в милицию и органы опеки об аморальном поведении и педофилии

Все это выглядит очень странно. Желание этим оправдать себя — еще более странно. Общество воспринимает это так: не можешь решить вопрос с матерью своего ребенка — не мужик.

5. Если вы строите личный бренд и работаете им — нельзя врать

Ну вот нельзя. Можно недоговаривать. Можно использовать пример «лупа» — что-то выпячивать, что-то нивелировать. Но нельзя говорить: я платил, если ты не платил.

6. Нельзя не оправдывать ожидания целевой аудитории

Я знаю, как все ждали обещанного интервью Рыбакина. А ждали все, потому что герой обещал: вы все поймете! Вы точно все узнаете! Я не такой! Я все расскажу! И что мы увидели? Мы увидели человека, который очень плохо связывает слова в предложения, постоянно говорит слово паразит — панимаииишь? — это уже мемом стало, очевидно врет и выглядит, прямо скажем, ну очень не по-геройски.

7. Если ты позиционируешь себя как ведущий, читай и учись разговаривать

Расти, занимайся, следи за речью, избавляйся от слов-паразитов. Я при просмотре недоумевала, как и все: а вы точно ведущий?

Все это вместе ставит большой и жирный крест на репутации и личном бренде четы Рыбакиных, с которыми некоторые бренды и компании уже расторгли свои контракты. Думаю также, что когда ивент-индустрия снова вернется на круги своя, количество работы у этого ведущего резко упадет. Лет, эдак, на 15. Вывод один: прежде чем что-то делать — думайте. Прежде чем что-то публично заявить — думайте. Прежде чем публично раздувать скандал — думайте. Прежде чем вступать в конфликт — думайте. Как это все отразится на вашем личном бренде? А еще, помните, что диджитал-след — вещь очень важная. И важно, каким вы его после себя оставляете.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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На днях ведущий дал интервью об этой ситуации, которое должно было расставить точки над i, но, по мнению пиар-специалистов, тем самым окончательно закопал свою...
 
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