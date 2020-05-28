Мой дедушка был снайпером. Воспоминания читателей “НН”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Мой дедушка, Анатолий Андреевич Василевский, родился в 1914 году. Он видел весь ужас военных лет, воевал смело и достойно, стремился к Победе. Анатолию Андреевичу было 27 лет, когда началась Великая отечественная война. Дедушка любил рассказывать о войне нам — внукам. Но, к сожалению, не мог показать заслуженных наград, так как дом вместе со всеми документами и наградами сгорел.

Мой дедушка был снайпером, служил на границе. Однажды его ранили, но он остался жив. Последние 10 лет жизни Анатолий Андреевич был прикован к кровати. Именно таким он остался в моей памяти. Но он жил, верил и любил, так как рядом были мы, его родные и близкие.

Не стало дедушки в 1998 году. Но он навсегда останется в наших сердцах мужественным, самым любимым и дорогим человеком.

Любим! Гордимся! Помним!

Татьяна Юнкевич, заведующий ГУО «Леоновичский детский сад».