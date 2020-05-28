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beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

28.05.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инфраструктурный оператор Беларуси – СООО "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) в тестовом режиме запустил самую большую в стране сеть 5G. Пилотная зона beCloud развернута в Минске в диапазонах 3500 и 2600 МГц и состоит из двадцати базовых станций. Во время испытаний установлена рекордная скорость для технологии 5G в Беларуси – 1,9 Гбит/с.

beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

Уникальность тестовой 5G-сети beCloud заключается в том, что она работает в двух частотных диапазонах – 3500 и 2600 МГц. Задействование частоты 2600 МГц при строительстве сети дает значимые преимущества. Она позволяет сохранить такие важные пользовательские параметры, как скорость передачи данных и широту распространения сигнала, на очень высоком уровне.

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Важно отметить, что beCloud первым в СНГ начал использование диапазона 2600 МГц для совместного пользования технологиями 4G и 5G. Такой подход позволяет существенно сократить сроки и затраты на развертывание сетей 5G.

"Это уникальный и первый успешно реализованный проект в диапазоне 2600 МГц среди стран СНГ. Задействование диапазона 2600 МГц в развертывании сетей 5G позволяет обеспечить значительно большее покрытие сетью, по сравнению с диапазоном 3500 МГц, с высоким уровнем качества. Ключевым вопросом является доступность услуг сотовой связи. Стоимость услуг в стране должна обеспечивать достижение максимального социального эффекта. Ведь связь 5G необходима для всех сфер, особую актуальность в настоящее время технология будет иметь для медицины (телемедицина и др.), дистанционного образования, промышленности, сельского хозяйства", — сообщил Олег Седельник, генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии".

Важно отметить, что beCloud является единственным оператором Беларуси, чья сеть 5G в Минске (в диапазоне 2600 МГЦ) готова к запуску в коммерческую эксплуатацию.

Тестовая сеть пятого поколения beCloud построена по модели NSA (non-standalone) с использованием инфраструктуры существующей сети LTE. В прошлом году на Всемирном мобильном конгрессе ведущие производители телеком-оборудования и ИКТ-операторы мира заявили о развитии сетей 5G по модели NSA как об оптимальном решении.

"beCloud запустил первые опытные зоны 5G в Минске два года назад. Сегодня мы обладаем всеми компетенциями и ресурсами для внедрения технологии пятого поколения по инфраструктурной модели, которую мы успешно реализовали в проекте по LTE. У нас есть понимание, как создать сеть, максимально доступную для клиентов", – отметил Олег Седельник.

Цель тестирования – определить наиболее оптимальный с технической и экономической точек зрения сценарий развертывания сети 5G. Компания продолжит исследование достижимых показателей покрытия и качества в условиях плотной городской застройки до конца текущего года. Тестовая сеть создаст основу для последующего запуска 5G в Беларуси. beCloud способен в течение нескольких месяцев завершить модернизацию сети, обеспечить запуск технологии 5G в коммерческую эксплуатацию в Минске и областных центрах.

Над проектом 5G beCloud работает в коалиции с компанией Huawei из дружественной Китайской Народной Республики, брендом, входящим в число мировых лидеров в сфере разработок и внедрения 5G.

"Благодарим компанию beCloud и надеемся, что каждый в Беларуси сможет насладиться счастьем, который приносит научно-технический прогресс. Сейчас тест проходит с использованием первой в мире партии смартфонов 5G с поддержкой более 70 диапазонов сетей от 2G до 5G. После запуска в коммерческую эксплуатацию beCloud 5G-сети, пользователи смартфонов Huawei смогут испытать впечатляюще высокую скорость мобильного интернета в Беларуси. И после завершения строительства сети 5G Huawei поставит в Беларусь больше новых смартфонов 5G", – прокомментировал Чжан Юньганг, заместитель директора "Бел Хуавэй".

В планах beCloud на ближайшее время – создание тестовой зоны 5G в Гомеле, а также изучение вопросов использования сетей 5G для формирования цифровой экономики, внедрения индустрии 4.0 и, несомненно, в системе здравоохранения.

Вместе с тем до появления полноценного 5G beCloud продолжает развитие единой сети LTE и внедрение наиболее передовых технологий. Бурный рост трафика ведет к тому, что зачастую ресурсов базовых станций становится недостаточно. beCloud занимается модернизацией существующей сети. Так, использование технологии 4T4R и агрегации трех полос частот уже позволило получить в сети LTE скорости более 640 Мбит/сек. Стоит отметить, что 4T4R является базисом к быстрому переходу в 5G.

Для справки: 5G – новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G призвана стать основным стандартом передачи данных. Одно из главных отличий сетей нового поколения – существенное снижение задержки: до десяти раз по сравнению с 4G, в идеале – до минимального значения в 1 миллисекунду. Возможности технологии будут полезны для промышленного интернета, телемедицины, беспилотного транспорта, видеоаналитики, развития технологий виртуальной реальности. 5G обеспечит базу для развития индустриального интернета вещей, а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.

beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций
beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

beCloud запустил тестовую зону 5G в Минске - 20 базовых станций

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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