Будьте осторожны, фишинговая активность на почтовом сервисе!

Источник материала: Tut.by

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«Уважаемый пользователь В связи с внесением изменений в Пользовательское соглашение о предоставлении услуг ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", для дальнейшего использования аккаунта ХХХХХХХХ@tut.by Вам необходимо подтвердить Ваше согласие с обновленными правилами пользования TUT.BYВсе права на материалы, опубликованные на портале с разрешения других правообладателей, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация. Любое копирование, перепечатка и последующее распространение таких материалов, должно осуществляться в рамках, установленных Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» на условиях, установленных правообладателями. Подтвердить»

Гиперссылка в письме ведет на фейковую страницу, собирающую информацию о данных пользователей.





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