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Будьте осторожны, фишинговая активность на почтовом сервисе!
Источник материала: Tut.by
Гиперссылка в письме ведет на фейковую страницу, собирающую информацию о данных пользователей.
Обращаем ваше внимание, что Белорусский портал TUT.BY не имеет отношения к этой рассылке. И напоминаем, что во избежание утери персональных данных, не следует переходить по ссылкам от подозрительных отправителей и тем более не следует заполнять формы авторизации. Рекомендуем периодически менять пароль. И советуем не использовать одни и те же пароли для соцсети, и для почты. Это повышает риск подбора злоумышленниками пароля к вашей учетной записи.
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Наблюдается фишинговая активность на почтовом сервисе TUT.BY. Пользователи могут получать письма с просьбой подтверждения согласия на ознакомление с обновленными...
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