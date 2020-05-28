ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Будьте осторожны, фишинговая активность на почтовом сервисе!

28.05.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наблюдается фишинговая активность на почтовом сервисе TUT.BY. Пользователи могут получать письма с просьбой подтверждения согласия на ознакомление с обновленными правилами пользования порталом. Ниже приводим точный текст рассылки с авторскими орфографией и пунктуацией:

«Уважаемый пользователь

В связи с внесением изменений в Пользовательское соглашение о предоставлении услуг ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", для дальнейшего использования аккаунта ХХХХХХХХ@tut.by Вам необходимо подтвердить Ваше согласие с обновленными правилами пользования TUT.BYВсе права на материалы, опубликованные на портале с разрешения других правообладателей, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация. Любое копирование, перепечатка и последующее распространение таких материалов, должно осуществляться в рамках, установленных Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» на условиях, установленных правообладателями.

Подтвердить»

Гиперссылка в письме ведет на фейковую страницу, собирающую информацию о данных пользователей.


Обращаем ваше внимание, что Белорусский портал TUT.BY не имеет отношения к этой рассылке. И напоминаем, что во избежание утери персональных данных, не следует переходить по ссылкам от подозрительных отправителей и тем более не следует заполнять формы авторизации. Рекомендуем периодически менять пароль. И советуем не использовать одни и те же пароли для соцсети, и для почты. Это повышает риск подбора злоумышленниками пароля к вашей учетной записи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдается фишинговая активность на почтовом сервисе TUT.BY. Пользователи могут получать письма с просьбой подтверждения согласия на ознакомление с обновленными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы президента: кто собрал максимальное количество подписей после Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика