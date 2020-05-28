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Эти неожиданные открытия очень удивили пользователей сети. Хотя речь идет об известных фактах

28.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разумеется, всё знать невозможно, но часто мир умудряется удивлять нас там, где мы этого не ждем. В Твиттере уже давно идет негласный флешмоб со странной формулировкой «мне было сегодня лет, когда я об этом узнал». Это такой шаблон сообщения, который используют люди, стремясь поделиться вроде бы поверхностной информацией, вызвавшей у них ступор, пишет twizz.ru.

И не только у них — ведь количество лайков и репостов под каждым из подобных личных открытий демонстрирует, что они способны удивить многих. А что насчет вас?

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