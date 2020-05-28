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Минчанина, копавшего канализационный колодец, засыпало песком на глубине 4 метров

28.05.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанина, копавшего канализационный колодец, засыпало песком на глубине 4 метров

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ. Минский район. В агрогородке Колодищи 35-летний землекоп оказался в крайне стеснённом положении. Подрядился обустроить домовладельцу канализационный колодец. Когда работы шли на глубине четыре метра, осыпался грунт. Мужчина оказался в положении Саида из «Белого солнца пустыни».

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    

К нему спустился наниматель. Однако самостоятельно не смог вызволить закопанного по плечи работника. Вызвал МЧС. Спасателям эта задача оказалась по плечу.

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости
 
 
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ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ. Минский район. В агрогородке Колодищи 35-летний землекоп оказался в крайне стеснённом положении. Подрядился обустроить домовладельцу канализационный...
 
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