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Opel сделал из грузового фургона Vivaro пассажирский микроавтобус
Источник материала: Tut.by
Немецкая компания объявила о выводе на европейский рынок новой модификации Vivaro, который, напомним, не так давно обзавелся
От показанной в начале прошлого года более статусной
Базовая версия микроавтобуса располагает двумя рядами сидений и сдвижной дверью по правому борту. Пассажирские сиденья можно демонтировать — объем грузового отсека в таком случае составит 3,6 кубометра у 4,6-метрового варианта и 4,9 кубометров у самой вместительной L-версии Vivaro Kombi. Среди доступных для микроавтобуса опций — сдвижная дверь с водительской стороны, камера заднего вида и мультимедиа-система с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капотом на выбор — дизеля объемом 1,5 л (102 и 120 л.с.) и 2 л (122 и 150 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», за исключением 122-сильной версии, которой полагается 8-ступенчатый «автомат».
В Германии Vivaro Kombi уже доступен к заказу — цены начинаются от 31 тысячи евро.
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Немецкая компания объявила о выводе на европейский рынок новой модификации Vivaro - наряду с грузовыми вариантами в гамме теперь есть и микроавтобус, обозначаемый...
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