Opel сделал из грузового фургона Vivaro пассажирский микроавтобус

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания объявила о выводе на европейский рынок новой модификации Vivaro, который, напомним, не так давно обзавелся электрической версией. А теперь в гамме наряду с грузовыми вариантами есть и микроавтобус, обозначаемый приставкой Kombi.





От показанной в начале прошлого года более статусной Zafira Life пассажирский вариант Vivaro отличается, по сути, упрощенным оснащением и штрихами во внешности вроде неокрашенных бамперов и корпусов наружных зеркал. Как и родственная модель, Vivaro Kombi представлен в трех вариантах длины кузова (4,6 м, 4,95 м и 5,3 м), причем в каждом случае общее количество посадочных мест может достигать девяти (с тремя рядами сидений).





Базовая версия микроавтобуса располагает двумя рядами сидений и сдвижной дверью по правому борту. Пассажирские сиденья можно демонтировать — объем грузового отсека в таком случае составит 3,6 кубометра у 4,6-метрового варианта и 4,9 кубометров у самой вместительной L-версии Vivaro Kombi. Среди доступных для микроавтобуса опций — сдвижная дверь с водительской стороны, камера заднего вида и мультимедиа-система с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





Под капотом на выбор — дизеля объемом 1,5 л (102 и 120 л.с.) и 2 л (122 и 150 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», за исключением 122-сильной версии, которой полагается 8-ступенчатый «автомат».





В Германии Vivaro Kombi уже доступен к заказу — цены начинаются от 31 тысячи евро.