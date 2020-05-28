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Астропрогноз на июнь: мимолетные романы, суета и неожиданные находки

28.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Астропрогноз на июнь: мимолетные романы, суета и неожиданные находки

Почти весь месяц пройдет под эгидой ретроградной Венеры: она сменит свое движение на прямое только 25 июня.

Это означает, что сейчас не самое подходящее для крупных денежных вложений и покупок, как раз наоборот, будьте осмотрительны с тратами. Новые знакомства скорее всего станут мимолетным увлечением, вряд ли вам придется рассчитывать на построение серьезных отношений. Не рекомендуется скреплять себя узами брака в этот период, пишет interfax.by.

Зато если вы давно чувствуете необходимость прекратить давно изжившие себя отношения, сейчас для этого подходящее время.

Хорошая новость в том, что сейчас могут восстанавливаться старые партнерские отношения. Венера в это время окажется в Знаке Близнецов, а это значит, что мы можем погрузиться в океан своих желаний, в том числе тайных, захотим воплотить их в жизнь. В связи с этим легкие и ни к чему не обязывающие романы, о которых говорилось выше, могут стать вашими самыми яркими и незабываемыми историями.

Еще ретро-Венера в этом Знаке может способствовать установлению гендерного равноправия, этим периодом могут воспользоваться женщины, желающие получить высокий пост, особенно если это касается сферы политики.

Астропрогноз на июнь: мимолетные романы, суета и неожиданные находки

Один из трех периодов ретроградности Меркурия в 2020 году приходится на 18 июня-12 июля. Традиционно это время затрудненных коммуникаций, недопонимания, многочисленных технических поломок и неполадок. При этом Меркурий находится в Раке, а он в этом Знаке – более беспокойный, чем обычно. Плюс к этому 28 июня Марс перейдет в свою обитель – Знак Овна, и станет очень активным, что может окончательно превратить это беспокойство в суету, метания и привести к неблагоприятным последствиям.

В период ретроградного Меркурия не рекомендуется начинать ничего нового, покупать дорогостоящую технику или автомобили, так как в скором времени приобретение может вас разочаровать. Зато это хорошее время, чтобы продать старые или ненужные вещи, и вообще навести порядок дома. Кстати, в это время могут находится вещи, которые вы давно считали потерянными – это будет хорошей приметой, свидетельствующей о том, что период ретро-Меркурия вы проживаете и «прорабатываете» верно.

Не забываем о ретроградности таких планет, как Сатурн, Юпитер, Плутон на протяжении всего месяца. Период не подходит для начала какой-то новой сверхактивной деятельности, для заключения решающих и важных контрактов. Лучше сконцентрироваться на детальной проработке текущих проектов или на вопросе их успешного завершения до осени.

С 23 июня на пять месяцев станет ретроградным Нептун. Так как он относится к высшим планетам, такое изменение каждой конкретной личности прочувствовать будет сложно. Но тем, кто занимается эзотерикой и духовными практиками, ретро-Нептун подарит прекрасное время для глубинного познания себя, обострения интуиции, усиления психической энергии и способности к предсказаниям.

С 5 июня по 5 июля мы вступаем в коридор лунных затмений, в середине которого к тому же случится солнечное затмение (21 июня). Традиционные рекомендации на период коридора затмений: максимальная внимательность к происходящему вокруг. Любые события с резкой негативной или позитивной окраской могут свидетельствовать и о ложном и о верном пути. Знаки затмений в этом году перемещаются с оси Рак-Козерог на ось Близнецы-Стрелец. Это сулит некоторое облегчение жизненного пути рожденных под Знаками Рака и Козерога. При этом рожденным под Знаками Близнецов и Стрельца нужно серьезно задуматься о переосмыслении своей философии и смене легкого, поверхностного подхода к решению многих вопросов на более вдумчивый и серьезный.

#астропрогноз

interfax.by

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Почти весь месяц пройдет под эгидой ретроградной Венеры: она сменит свое движение на прямое только 25 июня. Это означает, что
 
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