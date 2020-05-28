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Чиновники потребовали от госпредприятий перевести счета из частных банков в государственные

28.05.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные.

Как сообщили «Ежедневнику» в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), чиновники требуют перевести счета в ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» или ОАО «Белинвестбанк». Представители бизнеса начали обращаться в БСПН с вопросами о правомерности подобных предписаний.

В частности, в БСПН имеется копия распоряжения председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной от 25.05.2020 №5-23/3378, в котором та, ссылаясь на поручение правительства, требует от подведомственных предприятий не позднее 8 июня т.г. отчитаться о переносе счетов. Контроль за выполнением поручения возложен на представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

По информации БСПН, аналогичные письма получили не только предприятия легкой промышленности, но и других отраслей, где отправителями также выступили министерства и ведомства. В бизнес-союзе делают вывод, что, вероятно, новое требование массово затронет предприятия с долей государства.

Свое отношение по этому поводу эмоционально выразила директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич:

«Во-первых, возмущает само содержание данного письма о принуждении коммерческих организаций, которые вправе самостоятельно решать вопросы осуществления хозяйственной деятельности.

Во-вторых, считаем, что данные действия грубо нарушают статью 13 Конституции Республики Беларусь о равенстве всех форм собственности.

В-третьих, нужны ли такие концерны и членство в них, если они не помогают коммерческим организациям, а дестабилизируют их?

И главное: чем такое отношение заслужили коммерческие банки, которые исправно платили налоги, занимались обслуживанием субъектов хозяйствования, оказывали спонсорскую помощь и прочее? Чем они не угодили нашим органам власти?»

В этой связи руководство БСПН от лица делового сообщества выражает глубокую тревогу и разочарование по поводу подобных действий экономических властей. Требование размещать счета только в государственных банках противоречит рыночным принципам и может нанести серьезный вред экономике, которая и без того испытывает прессинг в условиях пандемии COVID-19.

 
 
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Предприятия с долей государства получают от вышестоящих отраслевых органов управления распоряжения перевести счета, за исключением счетов по учету кредитной...
 
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