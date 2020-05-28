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Беларусь планирует ввести биометрические паспорта и ID-карты в 2021 году

28.05.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь планирует ввести биометрические паспорта и ID-карты в 2021 году

Беларусь по-прежнему планирует ввести биометрические паспорта и ID-карты в 2021 году. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает БЕЛТА. 

Бегун отметил, что мероприятия дорожной карты по введению биометрических документов выполняются в срок.

Чиновник добавил, что приезд специалистов из Латвии и Китая изначально был запланирован на май текущего года, однако из-за пандемии COVID-19 его пришлось отложить. 

Напомним, ID-карта должна будет заменить некоторые функции паспорта и станет единственным документом, удостоверяющим личность в пределах Беларуси. При этом биометрические паспорта станут документами, предназначенными только для выезда за границу. Новыми биометрическими документами планируется заменить все действующие на территории Беларуси удостоверяющие личность документы, а именно: служебные и дипломатические паспорта, проездные документы беженцев и лиц без гражданства. 

Кроме того, ID-карты будут выдаваться постоянно проживающим на территории Беларуси иностранцам и лицам без гражданства. Также карты будут содержать привязку регистрации – это значит, что сведения о прописке в паспорте впредь указываться не будут.

ID-карты будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет, однако получить её можно будет и раньше – по желанию законных представителей ребенка. Стоимость подобной карты составит одну базовую величину (27 рублей). При этом получать биометрический паспорт будет необязательно, так как граждане смогут использовать свой старый документ вместе с ID-картой. 

Фото: БЕЛТА

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Беларусь по-прежнему планирует ввести биометрические паспорта и ID-карты в 2021 году. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей...
 
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