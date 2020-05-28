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Адвокаты будут бесплатно консультировать воспитанников детских домов-интернатов и деревень
28.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Адвокаты ведут активную работу по организации на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям по защите их прав, сообщили
«Адвокатура в пределах своей компетенции приняла решение об оказании на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям из детских домов-интернатов и детских деревень Беларуси по защите их конституционных прав (за исключением личных вопросов ведения бизнеса)», — сообщили в БРКА.
Соответствующие письма уже направлены в государственные социальные учреждения по всей республике.
Кроме того, совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) организована работа по правовому просвещению несовершеннолетних и оказанию им квалифицированной юридической помощи.
Разрабатывается план совместных мероприятий с организацией
Накануне Международного дня защиты детей адвокаты призывают оценить уровень защиты будущего поколения страны.
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Адвокаты ведут активную работу по организации на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям по защите их прав, сообщили БЕЛТА в Белорусской...
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