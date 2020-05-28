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Адвокаты будут бесплатно консультировать воспитанников детских домов-интернатов и деревень

28.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Адвокаты будут бесплатно консультировать воспитанников детских домов-интернатов и деревень

Адвокаты ведут активную работу по организации на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям по защите их прав, сообщили БЕЛТА в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

«Адвокатура в пределах своей компетенции приняла решение об оказании на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям из детских домов-интернатов и детских деревень Беларуси по защите их конституционных прав (за исключением личных вопросов ведения бизнеса)», — сообщили в БРКА.

Соответствующие письма уже направлены в государственные социальные учреждения по всей республике.

Кроме того, совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) организована работа по правовому просвещению несовершеннолетних и оказанию им квалифицированной юридической помощи.

Разрабатывается план совместных мероприятий с организацией консультирования несовершеннолетних и их родителей по вопросам применения амнистии и иным вопросам уголовной и административной ответственности, гражданского и семейного законодательства с использованием международного опыта. В БРКА отметили, что некоторые из подростков уже находятся под надзором инспекций по делам несовершеннолетних, и нарушение ими законодательства может привести к направлению в закрытые учебно-воспитательные учреждения.

Накануне Международного дня защиты детей адвокаты призывают оценить уровень защиты будущего поколения страны.

https://www.belta.by

 
 
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Адвокаты ведут активную работу по организации на постоянной основе бесплатной юридической помощи детям по защите их прав, сообщили БЕЛТА в Белорусской...
 
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