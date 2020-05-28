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Boeing возобновил выпуск самолетов 737 MAX

28.05.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Boeing возобновил выпуск самолетов 737 MAX

После полугода простоя производство самолетов 737 MAX возобновляется на заводе в штате Вашингтон. Объемы пока небольшие. В новые машины внедрили более десятка инноваций, чтобы повысить их качество. 

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии эту авиатехнику уже больше года не использует ни один авиаперевозчик в мире. 400 машин так и остались не востребованы. В связи с финансовыми проблемами, компания Boеing сообщила о сокращении 12 тысяч человек. Около семи тысяч станут безработными уже на этой неделе.

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После полугода простоя производство самолетов 737 MAX возобновляется на заводе в штате Вашингтон. Объемы пока небольшие. В новые машины внедрили более десятка...
 
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