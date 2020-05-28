Нюх на преступление: на что способны военные собаки?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

28 мая в странах СНГ отмечают День пограничника. Но для четвероногих «бойцов» праздник – это любой день, когда кинолог остался доволен его работой. Четырехмесячные щенки уже готовятся к военной службе: идут по следу. Для начала – три- четыре метра.

«К концу пятимесячного возраста мы добьемся, что щенок будет у нас отрабатывать 150-200 метров следа. Мы не раскладываем по следу лакомства – только вещи. И заинтересованность собаки заключается не в том, чтобы найти пищу, а в том, чтобы найти вещь, а хозяин ее поощрит», – рассказывает старший офицер курса кинологического центра на базе Сморгонской пограничной группы Дмитрий Пашкевич.

Курс обучения для щенков длится пять месяцев. Сначала собаки привыкают к кинологу и учат простые команды. Когда щенки подрастут, будут искать нарушителей государственной границы. Любой собачий успех человек поощряет «вкусняшками» и «обнимашками».

«Для собак на начальном этапе мы стараемся, чтобы это была игра. Чтобы у них была какая-то цель, грубо говоря – смысл жизни. В процессе мы все равно включаем игру: отработала собака – она получает свою любимую игрушку или лакомство», – рассказывает начальник курса Кинологического центра органов пограничной службы Юрий Шуппо.





Пару «кинолог-собака» подбирают по темпераменту. Человек и животное должны «подходить по характеру»: только так они смогут работать в тандеме.

«Если кинолог более холеричный, возбудимый, то собаку стараемся подыскать по темпераменту более флегматичную. Чтобы он собаку эту «заводил», чтобы собаке было интересно с ним работать. Если собака «заводная», то кинолога стараемся подбирать более флегматичного, чтобы они дополняли друг друга», – объясняет Юрий Шуппо.

Прежде чем собака приступит к тренировкам, специалисты определяют, чем пес будет заниматься на службе: разыскивать нарушителей, искать наркотики, взрывчатку или оружие. Если животное интересуется игрушками, ее отправят на поиск наркотических и взрывчатых веществ. Собаки, которые любят лакомства, пойдут на следовую работу. В кинологическом центре в Сморгони живут немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры – самые крепкие и выносливые породы. Это и нужно для пограничной службы.





«Каждая собака является средством усиления. Кинолог свою собаку называет не просто служебной собакой. Это его напарник при несении службы. Если собака содержится дома у кинолога, то у них и досуг общий. Где-то отдыхают на природе, купаются. Вся жизнь проходит вместе практически», – говорит Юрий Шуппо.

Искать взрывчатку или наркотики собаки учатся на специальных тренажерах. Учебная площадка напоминает пограничный пункт. Расположение транспорта похоже на очередь из машин на границе. Это сделано для того, чтобы собаке на службе было привычнее работать. Бельгийской овчарке по кличке Спартак предстоит найти закладку с наркотиками. Кинолог следит за поведением пса. Понимает: он что-то нашел. Это место нужно «отработать» еще раз. Вдруг Спартак ошибся. Но пес не просто нашел закладку, но и показал тайник с наркотиками с помощью стойки.





«Если высоко, то она может и зависнуть. Если закладка низко, она может лечь. Если средний уровень, то она стоит, либо может сесть. Мы учитываем погодные условия, куда дует ветер. Т.е. направление, куда сносится сам запах, источник запаха или облако», – рассказывает начальник отделения кинологического центра Андрей Гайков.

Напарник Алены Гутор – немецкая овчарка Умига. Вместе они ищут взрывчатку уже два года. «Притирались» друг к другу не один день.

«У меня жесткий характер. А она девочка, у нее такой более мягкий характер. Долго мы притирались. Но нашли общий язык. Теперь вместе», – говорит старший инспектор 1-го отделения питомника по выращиванию и разведению служебных собак кинологического центра Алена Гутор.





Погрешности в работе хоть и редко, но бывают: влияют и погодные условия и здоровье собаки. На помощь всегда придет кинолог.

«На то мы и команда: я как кинолог смотрю за поведением собаки. Может быть более сильная концентрация, которую собака никогда в жизни не нюхала, допустим, взрывчатого вещества, наркотического вещества. По поведению собаки я должна определить, что что-то здесь не так. Поэтому мы и команда, собака не работает без кинолога», – рассказывает Алена.

Умига знает: лакомство нужно заработать. И поощрение хозяина тоже. Оттого и работает в полную силу: и в этот раз с заданием справилась, нашла взрывчатку.





После восьми лет напряженной службы собака уходит на пенсию. Чаще всего кинолог забирает собаку домой. В семье Андрея Быкова живет десятилетний пес. Жена-кинолог не смогла расстаться со своим преданным четвероногим другом.

«Ни для кого не секрет: даже если просто взять собаку домой, будь-то декоративная или охотничья собака, через какое-то время домашний питомец становится членом семьи. И к нему относятся как к члену семьи: любовь и уважение, можно сказать, в жизни оно всегда проявляется. И как отдать члена семьи куда-то? Как расстаться с тем, с кем провел многие годы службы?» – говорит начальник Сморгонского кинологического центра Андрей Быков.



