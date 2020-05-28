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В одном из грузовиков 83 единицы оргтехники и принадлежностей были «лишними»

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автопоезд VOLVO под управлением гражданина Республики Беларусь пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи». Транспортное средство, в котором перемещались б/у принтеры, многофункциональные устройства и электропогрузчики, следовало из Германии на территорию Республики Беларусь.

В одном из грузовиков 83 единицы оргтехники и принадлежностей были «лишними»

Анализ сканограммы, полученной с применением стационарного инспекционно-домотрового комплекса, дал основание полагать брестским таможенникам, что в грузовом отсеке имеются довложения.

В одном из грузовиков 83 единицы оргтехники и принадлежностей были «лишними»

Действительно, в результате последующего досмотра таможенниками установлен факт перемещения 83 единиц бывшей в употреблении оргтехники и принадлежностей к ней (многофункциональные устройства, принтеры, картриджи и др.), сведения о которых не были указаны в товаросопроводительных документах. Данный факт послужил основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на 9 тысяч белорусских рублей.

В одном из грузовиков 83 единицы оргтехники и принадлежностей были «лишними»

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. По предварительной оценке стоимость незаявленного товара составила 30 тысяч белорусских рублей.

 
 
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  Автопоезд VOLVO под управлением гражданина Республики Беларусь пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи». Транспортное средство, в...
 
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