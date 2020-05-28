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В студию телеканала привели обезьянку, но во время эфира что-то пошло не так

28.05.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эфир египетского телеканала пошел совсем не по плану из-за маленькой обезьянки, которую привел с собой герой ток-шоу. Судя по всему, обезьяна устала сидеть на месте и обратила свое внимание на ведущую. Внимания оказалось так много, что ведущей в итоге пришлось бежать. Взгляните, как это произошло.

 
 
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