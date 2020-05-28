|
Беларусь упростит процедуру получения гражданства
28.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zamanuha66.ru
Ежегодно гражданство Беларуси получают свыше 3 тысяч иностранцев. Власти рассчитывает, что с введением новых норм в законодательство количество натурализованных возрастет.
Об этом сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает
Надежды на увеличение потока иностранцев, желающих получить белорусское гражданство, власти увязывают с принятием поправок в закон о гражданстве Республики Беларусь.
Так, предлагается предоставлять гражданство иностранцам, которые получают в Беларуси профобразование. Также сократится срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси (с 7 до 5 лет).
Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто Отучился в белорусском вузе и отработал в стране не менее 3 лет. В упрощенном порядке предлагается предоставлять гражданство лицам, которые состоят в браке с белорусами не менее 3 лет, имеют детей-граждан Беларуси.
Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке для лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.
Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно гражданство Беларуси получают свыше 3 тысяч иностранцев. Власти рассчитывает, что с введением новых норм в законодательство количество натурализованных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)