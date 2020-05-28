Беларусь упростит процедуру получения гражданства

Источник материала: Ежедневник

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Ежегодно гражданство Беларуси получают свыше 3 тысяч иностранцев. Власти рассчитывает, что с введением новых норм в законодательство количество натурализованных возрастет.

Об этом сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает Белта .

Надежды на увеличение потока иностранцев, желающих получить белорусское гражданство, власти увязывают с принятием поправок в закон о гражданстве Республики Беларусь.

Так, предлагается предоставлять гражданство иностранцам, которые получают в Беларуси профобразование. Также сократится срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси (с 7 до 5 лет).

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто Отучился в белорусском вузе и отработал в стране не менее 3 лет. В упрощенном порядке предлагается предоставлять гражданство лицам, которые состоят в браке с белорусами не менее 3 лет, имеют детей-граждан Беларуси.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке для лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.