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Беларусь упростит процедуру получения гражданства

28.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: zamanuha66.ru

Ежегодно гражданство Беларуси получают свыше 3 тысяч иностранцев. Власти рассчитывает, что с введением новых норм в законодательство количество натурализованных возрастет.

Об этом  сообщил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает Белта.

Надежды на увеличение потока иностранцев, желающих получить белорусское гражданство, власти увязывают с принятием поправок в  закон о гражданстве Республики Беларусь.

Так, предлагается предоставлять гражданство иностранцам, которые получают в Беларуси профобразование.  Также сократится срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси (с 7 до 5 лет).

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто Отучился в белорусском вузе и отработал в стране  не менее 3 лет. В упрощенном порядке предлагается предоставлять гражданство лицам, которые состоят в браке с белорусами не менее 3 лет, имеют детей-граждан Беларуси.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке для лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.

 
 
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Ежегодно гражданство Беларуси получают свыше 3 тысяч иностранцев. Власти рассчитывает, что с введением новых норм в законодательство количество натурализованных...
 
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