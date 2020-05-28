Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Столинского района проверила исполнение законодательства о безопасной жизнедеятельности населения при реализации и хранении пиротехнических изделий.





Поводом для проверки послужили факты опасного использования петард, которые в ряде случаев привели к травмированию граждан, совершению противоправных действий.

На территории района пиротехнические изделия хранились и реализовывались населению в трех торговых точках. Прокуратура установила, что в своей деятельности эти субъекты хозяйствования допустили нарушения:

• пиротехнические ракеты продавали не в специализированных отделах или секциях;

• при размещении в торговом зале пиротехнических изделий бытового назначения использована выкладка, которая не ограничивала к ним доступ покупателей;

• в отделах и секциях магазинов, павильонов и киосков не всегда исключалось попадание на такие изделия прямых солнечных лучей.

Выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности угрожали жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей.

По требованию прокуратуры Столинского района недостатки в реализации пиротехнических изделий в торговых объектах города устранены.

Мониторинг исполнения законодательства в данной сфере будет продолжен.