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Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Столинского района проверила исполнение законодательства о безопасной жизнедеятельности населения при реализации и хранении пиротехнических изделий.

Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

Поводом для проверки послужили факты опасного использования петард, которые в ряде случаев привели к травмированию граждан, совершению противоправных действий.

На территории района пиротехнические изделия хранились и реализовывались населению в трех торговых точках. Прокуратура установила, что в своей деятельности эти субъекты хозяйствования допустили нарушения:

• пиротехнические ракеты продавали не в специализированных отделах или секциях;

• при размещении в торговом зале пиротехнических изделий бытового назначения использована выкладка, которая не ограничивала к ним доступ покупателей;

• в отделах и секциях магазинов, павильонов и киосков не всегда исключалось попадание на такие изделия прямых солнечных лучей.

Выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности угрожали жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей.

По требованию прокуратуры Столинского района недостатки в реализации пиротехнических изделий в торговых объектах города устранены.

Мониторинг исполнения законодательства в данной сфере будет продолжен.

Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению
Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению

 
 
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