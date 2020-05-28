|
Прокуратура Столинского района потребовала устранить нарушения при продаже пиротехнических изделий населению
28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратура Столинского района проверила исполнение законодательства о безопасной жизнедеятельности населения при реализации и хранении пиротехнических изделий.
Поводом для проверки послужили факты опасного использования петард, которые в ряде случаев привели к травмированию граждан, совершению противоправных действий.
На территории района пиротехнические изделия хранились и реализовывались населению в трех торговых точках.
• пиротехнические ракеты продавали не в специализированных отделах или секциях;
• при размещении в торговом зале пиротехнических изделий бытового назначения использована выкладка, которая не ограничивала к ним доступ покупателей;
• в отделах и секциях магазинов, павильонов и киосков не всегда исключалось попадание на такие изделия прямых солнечных лучей.
Выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности угрожали жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей.
По требованию
Мониторинг исполнения законодательства в данной сфере будет продолжен.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by